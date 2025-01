IND vs ENG : કોલકાતા T20 માટે ઇંગ્લેન્ડની પ્લેઇંગ 11 ટીમની જાહેરાત

ઇંગ્લેન્ડની ટીમે ભારત સામેની પહેલી ટી20 મેચ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. આ મેચ 22 જાન્યુઆરીએ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે યોજાવાની છે. ઇંગ્લેન્ડે મેચના એક દિવસ પહેલા બુધવારે ટીમની જાહેરાત કરી હતી. કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ભારત સામે શરૂ થનારી પ્રથમ T20 મેચ માટે લેન્કેશાયરના ફિલ સોલ્ટ વિકેટકીપિંગ કરશે. તે નોટિંગહામશાયરના બેન ડકેટ સાથે બેટિંગની શરૂઆત કરશે. જ્યારે કેપ્ટન જોસ બટલર ત્રીજા નંબર પર બેટિંગ કરશે. આ ઉપરાંત ફાસ્ટ બોલર જોફ્રા આર્ચર અને માર્ક વુડને પણ પ્લેઇંગ ૧૧માં સ્થાન મળ્યું છે. જોફ્રા આર્ચરે છેલ્લે 20 માર્ચ 2021ના રોજ ભારતીય ભૂમિ પર T20 માં ઇંગ્લેન્ડનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. આવી સ્થિતિમાં, તે લગભગ 4 વર્ષ પછી ભારતીય ધરતી પર ક્રિકેટ રમવા આવી રહ્યો છે. તે પોતાના ઝડપી બોલથી ભારતીય ટીમ માટે સમસ્યા બની શકે છે.

