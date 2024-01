BIG NEWS : EDએ હેમંત સોરેનની ધરપકડ કરી

હાલમાં ઝારખંડની રાજધાની રાંચીમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, જ્યાં સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જમીન કૌભાંડ કેસમાં લગભગ 7 કલાકની લાંબી પૂછપરછ બાદ EDની ટીમે CM હેમંત સોરેનની ધરપકડ કરી છે. આ પછી હેમંત સોરેન રાજભવન પહોંચ્યા અને રાજ્યપાલને પોતાનું રાજીનામું સોંપ્યું.

આ દરમિયાન ઝારખંડમાં સત્તાધારી પક્ષના ધારાસભ્યો રાજભવન પહોંચ્યા છે. શાસક પક્ષના તમામ ધારાસભ્યોએ ચંપાઈ સોરેનને પોતાના નેતા તરીકે પસંદ કર્યા છે. આવી સ્થિતિમાં ચંપાઈ સોરેન ઝારખંડના નવા સીએમ બની શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે, EDની ટીમે હેમંત સોરેનની સીએમ હાઉસમાં લગભગ 7 કલાક સુધી પૂછપરછ કરી હતી. હેમંત સોરેનની ધરપકડ બાદ સીએમ આવાસ, રાજભવન, ભાજપ કાર્યાલય સહિત રાંચીના વિવિધ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.

VIDEO | Hemant Soren arrives at his residence after handing over his resignation as Jharkhand CM to Governor CP Radhakrishnan at Raj Bhavan in Ranchi. pic.twitter.com/CyzFo4lINk



EDની ટીમ જવાબથી સંતુષ્ટ ન હતી

સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીની પૂછપરછમાં ED અધિકારી હેમંત સોરેનના જવાબોથી સંતુષ્ટ નથી. હેમંત સોરેને અત્યાર સુધીની પૂછપરછમાં માત્ર હા અને નામાં જ જવાબ આપ્યો છે. EDના અધિકારીઓએ હેમંત સોરેનને 40 થી વધુ પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. ઘણા સવાલો સાંભળીને હેમંત સોરેન ED અધિકારીઓ પર ગુસ્સે થઈ ગયા. આ દરમિયાન રાંચીના ઘણા વિસ્તારોમાં કલમ 144 લાગુ છે. સીએમ હાઉસની બહાર સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે અને માઈકિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

VIDEO | “Hemant Soren has resigned as the CM, Champai Soren’s name has been proposed as the CM by the alliance. We have given signatures of 43 MLAs, 47 MLAs are with us,” says Jharkhand minister @Alamgircongress. pic.twitter.com/nr6sz2h492

