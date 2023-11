નેશનલ હેરાલ્ડ કેસમાં EDની કાર્યવાહી, યંગ ઈન્ડિયનની 751 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત

કોંગ્રેસે મંગળવારે (21 નવેમ્બર) નેશનલ હેરાલ્ડ મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસમાં એસોસિએટેડ જર્નલ્સ લિમિટેડ (AJL) અને યંગ ઈન્ડિયન (YI) ની સંપત્તિ ફ્રીઝ કરવાના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના નિર્ણય પર પ્રતિક્રિયા આપી. આ અંગે કોંગ્રેસના પ્રવક્તા અભિષેક સિંઘવીએ કહ્યું કે 5 રાજ્યોમાં ચાલી રહેલી ચૂંટણીમાં હાર પરથી ધ્યાન હટાવવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે અને તે EDની નિરાશા પણ દર્શાવે છે. તેમણે કહ્યું કે, “પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવી રહેલી કાર્યવાહી માત્ર ધ્યાન ભટકાવવાનો એક માર્ગ છે. આ કેસમાં કોઈ સ્થાવર મિલકત ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી નથી. પૈસા પણ ફરતા નથી.” કોંગ્રેસ નેતાએ વધુમાં કહ્યું કે. કોઈ ફરિયાદી જે દાવો ન કરે કે તેની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે.

These petty vendetta tactics shall not cow down the Congress or the opposition. (5/n)

