જાપાનના હોક્કાઇડોમાં 6.1ની તીવ્રતાનો ભૂંકપ

જાપાનમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. હોક્કાઇડો ટાપુના પૂર્વ ભાગમાં શનિવારે (25 ફેબ્રુઆરી) સાંજે ભૂકંપના જોરદાર આંચકા અનુભવાયા હતા. રિક્ટર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 6.1 માપવામાં આવી છે. યુએસજીસીના અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર ભૂકંપના કારણે સુનામીની કોઈ ચેતવણી જારી કરવામાં આવી નથી. ભૂકંપના કારણે જાનમાલના નુકસાનના કોઈ અહેવાલ નથી. જાપાનની હવામાન એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર ભૂકંપ સ્થાનિક સમય અનુસાર રાત્રે 10:27 કલાકે આવ્યો હતો. આ પહેલા 20 ફેબ્રુઆરીએ જાપાનમાં ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા હતા.

Earthquake of magnitude 6.1 on the Richter scale hits Japan's Hokkaido, says USGS.

— ANI (@ANI) February 25, 2023