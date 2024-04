છત્તીસગઢના દુર્ગમાં બસ ખાણમાં પડી, 11ના મોત

દુર્ગ જિલ્લામાં કેડિયા ડિસ્ટિલરીના 40 કર્મચારીઓને લઈને કુમ્હારીથી ભિલાઈ પરત ફરી રહેલી બસ મંગળવારે રાત્રે 9 વાગ્યે ખાણમાં પડી ગઈ હતી. આ અકસ્માતમાં 11 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 16 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ છે. DRF અને પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે અને બચાવ કાર્ય શરૂ કરી દીધું છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, બસ પરત ફરતી વખતે મુરુમ ખાણમાં 50 ફૂટ નીચે પડી હતી.

STORY | Chhattisgarh: Four killed, more than 20 injured as bus falls into mine pit in Durg district

April 9, 2024