22 વર્ષની પરંપરા તૂટી, શિલ્પા શેટ્ટીના ઘરે આ વર્ષે નહીં થાય ગણેશજીનું સ્થાપન

સમગ્ર દેશમાં ઠેર ઠેર ગણેશ ઉત્સવની તૈયારીઓને ઓપ અપાઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને મુંબઈમાં લોકોમાં એખ અલગ જ ઉત્સાહ અને હરખ જોવા મળે છે. બૉલિવૂડ સ્ટાર્સ પણ ગણેશોત્વની ધામધૂમથી ઉજવણી કરે છે. શિલ્પા શેટ્ટી છેલ્લા 22 વર્ષથી પોતાના ઘરે ગણેશજીની સ્થાપના કરી ગણેશ ચતુર્થીની ઉજવણી કરે છે. પરંતુ અમુક કારણોસર આ વખતે તેની આ પરંપરા તૂટી છે.
બોલિવૂડ અભિનેત્રી શિલ્પા શેટ્ટી આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી ઉજવશે નહીં. તેણીએ સોમવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કરી હતી કે તેણીના પરિવારમાં શોકને કારણે તેણીએ આ તહેવારથી દૂર રહેવાનો નિર્ણય લીધો છે. શિલ્પાએ લખ્યું હતું કે, ‘પ્રિય મિત્રો, ખૂબ જ દુઃખ સાથે હું તમને જણાવું છું કે પરિવારમાં શોકને કારણે, અમે આ વર્ષે ગણપતિ ઉત્સવ ઉજવીશું નહીં. પરંપરા મુજબ, અમે 13 દિવસનો શોક અવધિ પાળીશું અને આ સમય દરમિયાન કોઈપણ ધાર્મિક કાર્યક્રમથી દૂર રહીશું. તમારી સમજણ અને પ્રાર્થનાની અપેક્ષા છે.’ જોકે, શિલ્પાએ સ્પષ્ટતા કરી નથી કે પરિવારમાં કોણ મૃત્યુ પામ્યું.
શિલ્પા શેટ્ટી દર વર્ષે ખૂબ જ ધામધૂમથી પોતાના ઘરમાં ગણપતિ બાપ્પાની સ્થાપના કરે છે. તેમના પરિવારને આ તહેવાર પ્રત્યે ખાસ પ્રેમ છે અને ચાહકો પણ તેની ઝલક જોવા માટે આતુરતાથી રાહ જુએ છે. જોકે, આ વખતે, પરિવારે વ્યક્તિગત કારણોસર પરંપરાથી દૂર રહેવાનું નક્કી કર્યું છે. ગયા વર્ષે, શિલ્પાએ પોતાના ગણપતિ ઉત્સવનો એક વીડિયો શેર કર્યો હતો. તેણે પોતાના પતિ રાજ કુન્દ્રા અને પુત્રી સમિષા સાથેનો પોતાનો એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો હતો.શિલ્પાએ ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા સાથે પોસ્ટનું કેપ્શન આપ્યું હતું: “ગણપતિ બાપ્પા મોર્યા. બાપ્પાના સ્વાગત માટે આપણા હૃદય અને દરવાજા ખોલી રહ્યા છીએ. વર્ષનો અમારો પ્રિય સમય.”
આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી 27 ઓગસ્ટથી શરૂ થશે. આ સમય દરમિયાન ભક્તો તેમના ઘરો અને પંડાલોમાં ગણપતિ બાપ્પાની સ્થાપના કરશે, ઉપવાસ કરશે અને પરંપરાગત વાનગીઓ બનાવશે. આ તહેવાર ભગવાન ગણેશને ‘નવી શરૂઆતના દેવતા’, ‘વિઘ્નહર્તા’ અને ‘જ્ઞાન અને વિવેકના દેવ’ તરીકે આદરપૂર્વક ઉજવવામાં આવે છે.