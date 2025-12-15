દિલ્હી પર ધુમ્મસ, પ્રદૂષણનો ડબલ એટેક, AQI 500ને પાર

નવી દિલ્હી: અશોક વિહાર 500, રોહિણી 500, જહાંગીરપુરી 500 અને વજીરપુર 500. દિલ્હીમાં AQI લેવલના આ આંકડા ચિંતાજનક છે.  સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની ગઈ છે. દિલ્હીમાં જેમ-જેમ ઠંડી વધી રહી છે, તેમ-તેમ હવા ગુણવત્તા સૂચકાંક (AQI) પણ સતત વધી રહ્યો છે. દિલ્હી ધુમ્મસની ચાદરથી ઢંકાઈ ગઈ છે. વિઝિબિલિટી ત્રણ મીટરથી પણ ઓછી રહી છે. સોમવારે સવારે દિલ્હીના અનેક વિસ્તારોમાં AQI 500 સુધી પહોંચી ગયો હતો. દેશની રાજધાનીમાં આજે સવારે સરેરાશ AQI 456 નોંધાયો, જે અત્યંત ગંભીર સ્થિતિ દર્શાવે છે.

આવી પરિસ્થિતિમાં લોકો માટે ખુલ્લામાં શ્વાસ લેવો મુશ્કેલ બન્યો છે. આંખોમાં બળતરા અને માથાના દુખાવાથી લોકો પરેશાન દેખાઈ રહ્યા છે. દિલ્હીમાં GRAP-4 લાગુ છે, છતાં પણ પરિસ્થિતિ કાબૂમાં આવી રહી નથી.

દિલ્હીમાં AQIને 500 પાર

દિલ્હીની હાલત હાલમાં કોઈ ‘ગેસ ચેમ્બર’થી ઓછી નથી. હવાની ગતિ બહુ ઓછી છે અને AQI અનેક વિસ્તારોમાં 500ને પાર પહોંચી ગયો છે. એ ઉપરાંત લગભગ આખી દિલ્હીમાં AQI 400થી ઉપર છે. આવી સ્થિતિમાં લોકો ઘરમાં બેઠા હોવા છતાં ઝેરી હવાની અસર હેઠળ આવી શકે છે. આજે સવારે આનંદ વિહારમાં AQI 493, નેહરુ નગરમાં 489, ઓખલામાં 483, આર.કે.પુરમમાં 483 અને વિવેક વિહારમાં 493 નોંધાયો છે.

હવામાનનો બેવડો માર

દિલ્હીવાસીઓ હાલમાં હવામાનની બેવડી માર સહન કરી રહ્યા છે. આજે સ્થિતિ એવી છે કે ત્રણ મીટર દૂર પણ કંઈ દેખાતું નથી. રસ્તાઓ પર વાહનો ધીમે-ધીમે ચાલતા નજરે પડે છે. છેલ્લા બે દિવસથી દિલ્હીમાં આવી જ હાલત જોવા મળી રહી છે. રવિવારે CPCBના સમીર એપ મુજબ, સાંજે ચાર વાગ્યા સુધી દિલ્હીના 39 સક્રિય વાયુ ગુણવત્તા મોનિટરિંગ કેન્દ્રોમાંથી 38માં પ્રદૂષણનું સ્તર ‘ગંભીર’ નોંધાયું, જ્યારે માત્ર શાદીપુરમાં તે ‘ખૂબ ખરાબ’ શ્રેણીમાં રહ્યું. AQI એક દિવસ પહેલા 432 હતો તે વધીને રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચી ગયો. એપ્રિલ 2015માં AQI મોનિટરિંગ સિસ્ટમ શરૂ થયા પછી આવી સ્થિતિ પ્રથમ વખત જોવા મળી છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR