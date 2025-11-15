‘ડાઇનિંગ વિથ ધ કપૂર્સ’નું ટ્રેલર રિલીઝ, રણબીર અને કરીનાનો મજેદાર અંદાજ જુઓ

બૉલિવૂડના કપૂર પરિવાર પર આધારિત ડોક્યુમેન્ટરી “ડાઇનિંગ વિથ ધ કપૂર્સ” નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ટ્રેલર ખૂબ જ મનોરંજક છે. જોઈએ તેમાં શું ખાસ છે?

બૉલિવુડના સૌથી પ્રખ્યાત કપૂર પરિવાર વિશેની એક ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ ટૂંક સમયમાં રિલીઝ થશે. તેનું ટ્રેલર તાજેતરમાં જ રિલીઝ થયું હતું. કરીના કપૂરથી લઈને રણબીર કપૂર સુધી ટ્રેલરમાં સંપૂર્ણપણે અલગ કલાકારો જોવા મળે છે. જોકે, આલિયા ભટ્ટની ગેરહાજરી ચાહકો માટે નોંધપાત્ર નિરાશાજનક હતી.

“ડાઇનિંગ વિથ ધ કપૂર્સ” ફિલ્મનું ટ્રેલર રાજ કપૂરની 100મી જન્મજયંતિ ઉજવવા માટે આખા કપૂર પરિવારના ભેગા થવાથી શરૂ થાય છે. દરેક વ્યક્તિ પરિવારના ખાવા-પીવાના શોખનો ઉલ્લેખ કરે છે. રણબીર તેના પિતરાઇ ભાઇ સાથે રસોઈ બનાવતો પણ જોવા મળે છે. દરેક વ્યક્તિ ખાસ કૌટુંબિક વાર્તાઓ શેર કરે છે. ટ્રેલરમાં રણબીર કપૂર પણ ખૂબ મજા કરતો જોવા મળે છે. આ દરમિયાન, કરીના કપૂરનો ગપસપ પ્રત્યેનો જુસ્સો તેના પિતરાઇ ભાઇ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

સૈફ અલી ખાનને જોઈને શું યુઝર્સે આલિયા ભટ્ટને પ્રશ્ન કર્યો?

“ડાઇનિંગ વિથ ધ કપૂર્સ” ના ટ્રેલરમાં સૈફ અલી ખાન પણ કરીના કપૂર સાથે જોવા મળ્યો હતો. તે કપૂર પરિવારનો જમાઈ છે. જોકે, આલિયા ભટ્ટ રણબીર કપૂર સાથે જોવા મળી ન હતી. કપૂર પરિવારમાં અભિનેત્રીની ગેરહાજરીથી ચાહકો ખૂબ જ નારાજ થયા. આનાથી યુઝર્સે પ્રશ્નો ઉભા કર્યા. ચાહકોએ પૂછ્યું, “આલિયા ક્યાં છે?”

કપૂર પરિવારની ફિલ્મ ક્યારે સ્ટ્રીમ થશે?

“ડાઇનિંગ વિથ ધ કપૂર્સ” ડોક્યુમેન્ટરીમાં કપૂર પરિવારના સભ્યો ઘણી યાદો અને અનુભવો શેર કરશે, ખાસ કરીને રાજ કપૂર સાથે સંબંધિત. આ ડોક્યુમેન્ટરી 21 નવેમ્બરના રોજ નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR