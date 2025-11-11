એક સમયે ધર્મેન્દ્ર ગેરેજમાં કામ કરીને 200 રૂપિયા કમાતા, જાણો સંઘર્ષની આખી કહાની

બૉલિવુડના દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રએ તેમના જીવનમાં ઘણો સંઘર્ષ કર્યો છે. એક સમયે તેમના માટે 200 રૂપિયા પણ કમાવવા મુશ્કેલ હતા. અભિનેતાએ એક વખત પોતાના સંઘર્ષો વિશે વાત કરી હતી. જાણો તેમનું શું કહેવું હતું.
બૉલિવુડના હી-મેન તરીકે જાણીતા ધર્મેન્દ્રને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ઉંમર સંબંધિત સમસ્યાઓના કારણે તેઓ છેલ્લા કેટલાક સમયથી બીમાર હતા. ધર્મેન્દ્ર પોતાના શાનદાર અભિનયથી ચાહકોના દિલ પર રાજ કરે છે. જોકે, તેમની સફળતા પાછળ સંઘર્ષની ઘણી વાર્તાઓ છે. તેઓ અન્ય સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ મુંબઈ આવ્યા હતા. તેમણે એક વખત રિયાલિટી શો "ઇન્ડિયન આઇડલ 11" માં પોતાની સંઘર્ષની વાર્તા શેર કરી હતી.
તેમના ફિલ્મી કરિયર પર નજર કરીએ તો અભિનેતાએ 1960 માં ફિલ્મ ‘દિલ ભી તેરા હમ ભી તેરે’ થી પોતાના કરિયરની શરૂઆત કરી હતી અને ધીમે ધીમે લોકોના દિલ જીતી લીધા.પરંતુ અહીં સુધી પહોંચવાની તેમની સફર સરળ નહોતી.
પંજાબના લુધિયાણામાં જન્મેલા ધર્મેન્દ્ર પોતાના સંઘર્ષના દિવસોને યાદ કરીને ખૂબ જ ભાવુક થઈ ગયા.તેમણે કહ્યું હતું કે, ‘શરૂઆતના દિવસોમાં, હું ગેરેજમાં સૂતો હતો, મુંબઈમાં રહેવા માટે મારી પાસે ઘર નહોતું, પરંતુ પૈસા કમાવવાની ઇચ્છા હંમેશા મારામાં રહેતી હતી.એટલા માટે મેં એક ડ્રિલિંગ ફર્મમાં પાર્ટ-ટાઇમ કામ કર્યું, જ્યાં મને 200 રૂપિયા પગાર મળતો હતો. 200 રૂપિયા ટકી રહેવા માટે પૂરતા નહોતા. તેથી તે પછી વધુ પૈસા કમાવવા માટે મારે ઓવરટાઇમ કામ કરવું પડ્યું.
પોતાના શાળાના દિવસોની યાદો વાગોળી
શો દરમિયાન તેમણે તેમના શાળાના દિવસોની યાદો પણ તાજી કરી. અભિનેતાએ કહ્યું, “હું ઘણીવાર શાળા પછી પુલ પર જતો હતો.જ્યાં હું મારા ભાગ્ય વિશે વિચારતો હતો. હું ત્યાં કલાકો સુધી બેસી રહેતો હતો. પણ આજે જ્યારે હું ત્યાં જાઉં છું, ત્યારે મને એક અવાજ સંભળાય છે કે, ધર્મેન્દ્ર, તું અભિનેતા બની ગયો છે. આ વાત યાદ કરીને ધર્મેન્દ્ર ખૂબ જ ભાવુક થઈ ગયા.”
જ્યારે ધર્મેન્દ્રએ કહ્યું કે હું ખેડૂતનો દીકરો છું
એક ઇન્ટરવ્યુમાં, જ્યારે અભિનેતાને પૂછવામાં આવ્યું કે તે આટલા ફિટ કેવી રીતે છે, ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો, હું એક ખેડૂતનો દીકરો છું. ખેતરોની માટી ફક્ત હાથને જ નહીં, પણ હૃદયને પણ અસર કરે છે.એ માટીમાંથી જ મને મારા મૂળ મળ્યા છે. હું મારા ફાર્મહાઉસમાં ગાયો સાથે વાત કરું છું, મને ઝાડની છાયામાં ખૂબ શાંતિ મળે છે. ધર્મેન્દ્રના પિતા, કિશન સિંહ દેઓલ, એક શાળાના મુખ્ય શિક્ષક હતા, પરંતુ આ હોવા છતાં, પરિવાર ખેતી સાથે જોડાયેલો રહ્યો.
1970 માં સૌથી હેન્ડસમ પુરુષ બન્યા
1960ના દાયકામાં હિન્દી સિનેમામાં પ્રવેશ કરનારા ધર્મેન્દ્રએ લગભગ 300 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. 1970ના દાયકાના મધ્યમાં તેમને વિશ્વના સૌથી હેન્ડસમ પુરુષોમાંના એક પણ ગણવામાં આવતા હતા. આ ઉપરાંત, ધર્મેન્દ્રને વર્લ્ડ આયર્ન મેન એવોર્ડથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ધર્મેન્દ્રની સૌથી પ્રખ્યાત હિટ ફિલ્મોમાં ‘સત્યકામ’, ‘ખામોશી’, ‘શોલે’, ‘ક્રોધી’ અને ‘યાદો કી બારાત’ જેવી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે.
ધર્મેન્દ્રએ બે વાર લગ્ન કર્યા
પીઢ અભિનેતા ધર્મેન્દ્રએ બે વાર લગ્ન કર્યા હતા. પહેલા પ્રકાશ કૌર સાથે અને બીજા હેમા માલિની સાથે. ધર્મેન્દ્રને કુલ છ બાળકો છે. ધર્મેન્દ્ર અને પ્રકાશ કૌરને ચાર બાળકો હતા, સની દેઓલ, બોબી દેઓલ, વિજેતા દેઓલ અને અજિતા દેઓલ. જ્યારે હેમા માલિનીએ બે પુત્રીને જન્મ આપ્યો એશા અને અહાના.