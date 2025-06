‘કટોકટીમાં લોકશાહીની હત્યા થઈ’, કેબિનેટમાં પ્રસ્તાવ પસાર

કટોકટીની 50મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે, મંગળવારે કેન્દ્ર સરકારની કેબિનેટ બેઠકમાં એક ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે આ ઠરાવમાં 1975માં લાદવામાં આવેલી કટોકટીને ‘લોકશાહીની હત્યા’ ગણાવવામાં આવી હતી અને તેની સખત નિંદા કરવામાં આવી હતી.

Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Today, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the Union Cabinet passed a resolution marking the 50th anniversary of ‘Samvidhan Hatya Diwas’, reminding the nation of how the Constitution was strangled 50 years ago…” pic.twitter.com/oVd1qvbuYe

કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે મંગળવારે કેબિનેટ બ્રીફિંગમાં માહિતી આપી હતી કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટ બેઠકમાં, 1975માં લાદવામાં આવેલી કટોકટીની સખત નિંદા કરતો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. વર્ષ 2025માં કટોકટીની 50મી વર્ષગાંઠને ધ્યાનમાં રાખીને, આ ઠરાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં લોકશાહીના રક્ષણ અને બંધારણના મૂલ્યોનો પુનરાવર્તિત કરવામાં આવ્યો હતો.

We salute every person who stood firm in the fight against the Emergency! These were the people from all over India, from all walks of life, from diverse ideologies who worked closely with each other with one aim: to protect India’s democratic fabric and to preserve the ideals…

