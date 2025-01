દિલ્હીમાં આપ ધારાસભ્યના દીકરાનો પોલીસ સાથે વિવાદ

દિલ્હી: રાજધાનીમાં આપ ધારાસભ્યના દીકરા અને પોલીસ વચ્ચે તુ-તુ મેં-મેં થયાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. પોલીસ ચેકિંગ દરમિયાન દલીલ થવા પર આપના ધારાસભ્ય અમાનતુલ્લાના દીકરા મોહમ્મદ અનસની બાઇક જપ્ત કરી લેવામાં આવી અને 20 હજારનો દંડ ફટકાર્યો. પોલીસ ટીમ ઓખલા વિસ્તારમાં ગુરુવારે રાતે રિપબ્લિક ડેના લીધે ચેકિંગ કરી રહી હતી.

Watch: Delhi Police stopped two boys riding a bullet with a modified silencer, creating loud noise and riding recklessly. One claimed to be AAP MLA Amanatullah Khan’s son and misbehaved. A case was registered, and the bike was impounded pic.twitter.com/HCGhmuUH2G

— IANS (@ians_india) January 24, 2025