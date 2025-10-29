પરેશ રાવલની ‘ધ તાજ સ્ટોરી’ વિરુદ્ધ અરજી, દિલ્હી હાઈકોર્ટે તાત્કાલિક સુનાવણીનો કર્યો ઇનકાર

દિલ્હી હાઈકોર્ટે પરેશ રાવલની ફિલ્મ “ધ તાજ સ્ટોરી” ને પડકારતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે. અરજીમાં ફિલ્મની રિલીઝ પર રોક લગાવવાની માંગ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે પરેશ રાવલને હાઈકોર્ટ તરફથી રાહત મળી હતી. બુધવારે, દિલ્હી હાઈકોર્ટે અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને કહ્યું હતું કે તે જરૂરી નથી.

અરજીમાં કયા આરોપો લગાવવામાં આવ્યા છે?

પરેશ રાવલ મુખ્ય ભૂમિકામાં અભિનીત ફિલ્મ “ધ તાજ સ્ટોરી” ની રિલીઝને પડકારતી દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં એક અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે. અરજીમાં ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે ફિલ્મ તાજમહેલ વિશે ખોટી માહિતી ફેલાવે છે અને સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ માટે ખતરો ઉભો કરી શકે છે. જોકે, બુધવારે દિલ્હી હાઈકોર્ટે ફિલ્મની રિલીઝ અને સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ફિલ્મ સર્ટિફિકેશન (CBFC) દ્વારા તેને પ્રમાણપત્ર આપવાને પડકારતી અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણીનો ઇનકાર કર્યો હતો.

ઐતિહાસિક તથ્યોને વિકૃત કરવાના આરોપો

આ અરજી અંગે બેન્ચે જણાવ્યું હતું કે તાત્કાલિક સુનાવણીની કોઈ જરૂર નથી અને તેથી આ મામલાને વહેલી સુનાવણી માટે સૂચિબદ્ધ કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. અરજદાર, વકીલ શકીલ અબ્બાસે કોર્ટને ફિલ્મની રિલીઝ પર રોક લગાવવા અને તેને આપવામાં આવેલ CBFC પ્રમાણપત્ર રદ કરવા વિનંતી કરી હતી. તેમની અરજીમાં અબ્બાસે દલીલ કરી હતી કે ફિલ્મ ઐતિહાસિક તથ્યોને વિકૃત કરે છે અને સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. અરજી અનુસાર આ ફિલ્મ એક સિદ્ધાંતને પુનર્જીવિત કરે છે જે કથિત રીતે જણાવે છે કે તાજમહેલ મૂળરૂપે એક હિન્દુ મંદિર હતું, જે દાવો ઘણા પ્રખ્યાત ઇતિહાસકારો અને વિદ્વાનો દ્વારા નકારી કાઢવામાં આવ્યો છે.

ફિલ્મ ક્યારે રિલીઝ થશે?

આ અરજીમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ફિલ્મ તાજમહેલ વિશે ખોટી અને ભ્રામક માહિતી પ્રદાન કરે છે અને રાજકીય એજન્ડાને પ્રોત્સાહન આપે છે. અરજદારે ચેતવણી આપી છે કે ફિલ્મમાં આવા ચિત્રણના દૂરગામી પરિણામો આવી શકે છે, જેમાં સાંપ્રદાયિક અશાંતિ ભડકાવવાનું અને યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તાજમહેલની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડવાનું જોખમ શામેલ છે. અરજદારે વિનંતી કરી છે કે CBFC ફિલ્મની ફરીથી તપાસ કરે, ડિસ્ક્લેમર ઉમેરે અને વાંધાજનક ગણાતા કેટલાક દ્રશ્યોને દૂર કરે. આ ફિલ્મ 31 ઓક્ટોબરે રિલીઝ થશે. તુષાર અમરીશ ગોયલ દ્વારા લખાયેલ અને દિગ્દર્શિત, આ ફિલ્મ સુરેશ ઝા દ્વારા નિર્મિત છે. પરેશ રાવલ ઉપરાંત, તેમાં ઝાકિર હુસૈન, અમૃતા ખાનવિલકર, નમિત દાસ અને સ્નેહા વાઘ છે.

