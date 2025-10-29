અમેરિકા ભારત સાથે ટ્રેડ ડીલ કરવા ઉત્સુકઃ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દક્ષિણ કોરિયાની મુલાકાતે છે, જ્યાં તેમણે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના સંબંધો અંગે કહ્યું કે અમે ભારત સાથે એક નવા વેપાર કરાર પર કામ કરી રહ્યા છીએ. તેમની આ ટિપ્પણી ભારતીય વસ્તુઓ પર અમેરિકન ટેરિફના ભારે બોજાની પૃષ્ઠભૂમાં ચાલી રહેલી વેપાર વાટાઘાટ દરમિયાન આવી છે.

એશિયા-પ્રશાંત આર્થિક સહકાર (APEC) શિખર સંમેલન પહેલાં દક્ષિણ કોરિયામાં એક સંબોધનમાં ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે હું ભારત સાથે એક ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ કરી રહ્યો છું અને વડા પ્રધાન મોદીના પ્રત્યે મારા મનમાં ઊંડું માન અને પ્રેમ છે. અમારા વચ્ચે ખૂબ જ સારા સંબંધો છે.

ટ્રમ્પે દ્વારા વડા પ્રધાન મોદીની કરી પ્રશંસા

ટ્રમ્પનો સકારાત્મક સ્વર વેપાર રાહતોને ભારતના તેલ આયાત સાથે જોડતી તેમની અગાઉની ચેતવણીઓથી બદલાવનું સૂચન કરે છે. તેમણે સિયોલમાં કહ્યું હતું કે હું પ્રધાનમંત્રી મોદીને ખૂબ માન આપું છું અને તેમને પ્રેમ કરું છું. અમારા સંબંધો ખૂબ સારા છે. તેમણે ભારત અને પાકિસ્તાનના નેતાઓ સાથે થયેલી એક નાટકીય વાતચીતનું પણ સ્મરણ કર્યું, જેમાં તેમના કહેવા મુજબ તેમની દખલને કારણે સંભવિત યુદ્ધ ટળી ગયું.

ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે આ બંને પરમાણુ સજ્જ દેશો છે અને તેઓ ખરેખર એકબીજા પર હુમલો કરી રહ્યા હતા. મેં વડા પ્રધાન મોદીને ફોન કર્યો અને કહ્યું હતું કે ‘અમે તમારી સાથે ટ્રેડ ડીલ નહીં કરી શકીએ. તમે પાકિસ્તાન સાથે યુદ્ધ શરૂ કરી રહ્યા છો. પછી મેં પાકિસ્તાનને પણ ફોન કરીને એ જ વાત કરી. બંનેએ કહ્યું,‘ના, તમે અમને લડવા દો, પરંતુ બે દિવસ પછી તેમણે ફોન કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે અમે સમજીએ છીએ અને તેમણે લડવું બંધ કરી દીધું હતું.

ઓગસ્ટમાં, ટ્રમ્પ પ્રશાસને રશિયા સાથે ભારતના ચાલુ તેલ વેપાર પર વધારાના દંડરૂપે ભારતીય આયાત પર 50 ટકા સુધીનો શૂલ્ક લગાવ્યો હતો.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR