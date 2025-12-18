ગાઢ ધુમ્મસને લઈને એરલાઇન્સની દિલ્હી એરપોર્ટ માટે એડવાઈઝરી

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (IGI) એ ગુરુવારે સવારે ગાઢ ધુમ્મસની સ્થિતિ વચ્ચે એક પેસેન્જર એડવાઇઝરી જારી કરી છે. જેમાં મુસાફરોને જણાવ્યું છે કે ફ્લાઇટ કામગીરી મોટા વિક્ષેપ વિના ચાલુ રહી હોવા છતાં લો વિઝિબિલિટી પ્રોસિજર (LVP) લાગુ કરવામાં આવી છે.
સવારે 4.30 વાગ્યે જારી કરાયેલી ટ્રાવેલ એડવાઇઝરીમાં, દિલ્હી એરપોર્ટ સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું હતું કે ધુમ્મસવાળા હવામાનને કારણે દૃશ્યતાનું સ્તર નોંધપાત્ર રીતે ઘટી ગયું છે, જેના કારણે વિમાન સંચાલનની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવા માટે LVP સક્રિય કરવામાં આવ્યું છે. “દિલ્હી એરપોર્ટ તમામ ફ્લાઇટ કામગીરી હાલમાં સામાન્ય છે. મુસાફરોને અપડેટ ફ્લાઇટ માહિતી માટે સંબંધિત એરલાઇનનો સંપર્ક કરવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.” એરપોર્ટ સત્તાવાળાઓએ મુસાફરોને પ્રસ્થાન અને આગમન સંબંધિત નવીનતમ માહિતી માટે તેમની સંબંધિત એરલાઇન્સ સાથે સંપર્કમાં રહેવા વિનંતી કરી છે, કારણ કે હવામાન પરિસ્થિતિઓ સમયપત્રકને અસર કરી શકે છે.
ગુરુવારે સવારે દિલ્હી અને ઉત્તર ભારતના મોટા ભાગોમાં ગાઢ ધુમ્મસ અને ઓછી દૃશ્યતા વચ્ચે, સ્પાઇસજેટ, એર ઇન્ડિયા અને ઇન્ડિગો સહિત અનેક એરલાઇન્સે પણ મુસાફરી સલાહ જારી કરી હતી, જેમાં મુસાફરોને એરપોર્ટ પર જતા પહેલા તેમની ફ્લાઇટ્સની સ્થિતિ તપાસવા કહેવામાં આવ્યું હતું. તેના સત્તાવાર X હેન્ડલ પર એક પોસ્ટમાં, સ્પાઇસજેટે મુસાફરોને માહિતી આપી હતી કે દિલ્હીમાં ગાઢ ધુમ્મસની સ્થિતિને કારણે તમામ પ્રસ્થાન, આગમન અને તેમની અનુગામી ફ્લાઇટ્સ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. એરલાઇને મુસાફરોને નિયમિતપણે તેમની સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા તેમની ફ્લાઇટની સ્થિતિ તપાસવાની સલાહ આપી હતી.
એર ઇન્ડિયાએ આગામી થોડા દિવસોમાં સંભવિત નબળી દૃશ્યતાની સલાહ પણ જારી કરી હતી. એરલાઇને કહ્યું હતું કે આ દિલ્હીમાં તેના પ્રાથમિક કેન્દ્ર, ઉત્તર અને પૂર્વ ભારતના કેટલાક અન્ય એરપોર્ટ અને કેટલાક વધારાના શહેરોને અસર કરી શકે છે. તેણે કહ્યું હતું કે મુસાફરોને જરૂર પડે ત્યાં વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં મદદ કરવા માટે ચોવીસ કલાક સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે. એર ઇન્ડિયાએ કહ્યું છે કે અસરગ્રસ્ત મુસાફરોને કોઈપણ વધારાના ચાર્જ ચૂકવ્યા વિના તેમની ફ્લાઇટ્સ બદલવાનો અથવા તેમના બુકિંગનું સંપૂર્ણ રિફંડ પસંદ કરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે.
ઇન્ડિગોએ X પર એક પોસ્ટમાં ચંદીગઢમાં ઓછી દૃશ્યતાને કારણે ફ્લાઇટ કામગીરીમાં વિક્ષેપો અંગે એક એડવાઈઝરી જારી કર્યો હતો. “સાવચેતી તરીકે, સલામતીને પ્રાથમિકતા આપવા માટે દિવસભર કેટલીક ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે,” એરલાઇને જણાવ્યું હતું કે, મુસાફરોને વધારાનો મુસાફરી સમય આપવાની અને સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા તેમની ફ્લાઇટની સ્થિતિ અગાઉથી તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ સલાહ એવા સમયે આવી છે જ્યારે દિલ્હી વધતા પ્રદૂષણ સ્તર અને સતત ધુમ્મસનો સામનો કરી રહ્યું છે.
કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (CPCB)ના ડેટા અનુસાર, ગુરુવારે સવારે દિલ્હી અને રાષ્ટ્રીય રાજધાની ક્ષેત્ર (NCR) પર ગાઢ ધુમ્મસ છવાયું હતું, રાજધાનીમાં હવાની ગુણવત્તામાં નવો બગાડ જોવા મળ્યો હતો કારણ કે એર ક્વોલિટી ઇન્ડેક્સ (AQI) 356 નોંધવામાં આવ્યો હતો. દિલ્હીના 39 હવા ગુણવત્તા મોનિટરિંગ સ્ટેશનોમાંથી, ચારએ ‘ગંભીર’ શ્રેણીમાં AQI રીડિંગ્સ નોંધાવ્યા હતા, જ્યારે અન્ય ઘણા સમાન શ્રેણીની નજીક હતા, જે સમગ્ર શહેરમાં ખતરનાક હવાની સ્થિતિને રેખાંકિત કરે છે.
દિલ્હી અને NCRના વિવિધ ભાગોમાંથી મળેલા દ્રશ્યોમાં દૃશ્યતામાં તીવ્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો કારણ કે ગાઢ ધુમ્મસ રસ્તાઓ, રહેણાંક વિસ્તારો અને જાહેર સ્થળોને ઘેરી લે છે, જેના કારણે દૈનિક અવરજવર પર અસર પડે છે અને રહેવાસીઓમાં સ્વાસ્થ્યની ચિંતાઓ વધી રહી છે. કમિશન ફોર એર ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટની SAMEER એપના ડેટા દર્શાવે છે કે ગુરુવારે સવારે 7 વાગ્યે દિલ્હીમાં AQI 358 નોંધાયું હતું.