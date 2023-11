ચીનમાં ફેલાયો ખતરનાક રોગ, શાળાઓ બંધ, હોસ્પિટલો ફુલ

હાલમાં ચીનમાં એક રહસ્યમય રોગ ફેલાઇ રહ્યો છે. બાળકો આ રોગથી સૌથી વધુ પ્રભાવિત થાય છે. આ રોગ શ્વસન સંબંધી છે. રાજધાની બેઇજિંગ અને ઉત્તર ચીનની હોસ્પિટલમાં દાખલ બાળકોની સંખ્યા વધી રહી છે. બરાબર એક વર્ષ પહેલા, કોવિડને લઈને ચીનમાં લાદવામાં આવેલા કડક નિયમો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. આવી સ્થિતિમાં, આ શિયાળામાં બરાબર એક વર્ષ પછી, બાળકો અને વૃદ્ધોને આ રહસ્યમય રોગ સામે ઝઝૂમવું પડશે.

અહેવાલ મુજબ ડૉક્ટરોને જોવા માટે કલાકો સુધી રાહ જોવી પડે છે. ચીનના મોટા શહેરોની હોસ્પિટલોમાં સેંકડો લોકો લાઇનમાં ઉભા રહીને સારવારની રાહ જોતા જોવા મળ્યા છે. બેઇજિંગ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલના એક અધિકારીનું કહેવું છે કે દરરોજ 7000 થી વધુ દર્દીઓ આવી રહ્યા છે, જે ક્ષમતા કરતા વધારે છે. તમામ વિભાગોમાં મળીને 13 હજારથી વધુ બાળકોને સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. આ સંખ્યા વધી રહી છે.

WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children.

WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China

જ્યારે બેઇજિંગ ફ્રેન્ડશિપ હોસ્પિટલમાં એપોઇન્ટમેન્ટ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે સ્ટાફ મેમ્બરે કહ્યું કે બાળકને ડૉક્ટરને જોવામાં આખો દિવસ લાગી રહ્યો છે. સ્ટાફ મેમ્બરે કહ્યું, ‘હાલમાં અમારે અહીં ઘણા બાળકો છે. જે લોકોએ ગઈકાલે ઈમરજન્સી એપોઈન્ટમેન્ટ બુક કરાવી હતી તેઓ હજુ પણ સવાર સુધી ડોકટરોને જોઈ શકતા નથી. બેઇજિંગ સહિતના મોટા શહેરોમાં આવી સ્થિતિ છે, જ્યાં લોકોને કલાકો સુધી રાહ જોયા પછી ડૉક્ટર પાસેથી તેમના બાળકોને જોવાનો મોકો મળી રહ્યો છે.

Since mid-October 2023, WHO has been monitoring data from Chinese surveillance systems that have been showing an increase in respiratory illness in children in northern China.

Today, WHO held a teleconference with Chinese health authorities in which they provided requested data… pic.twitter.com/lkO22QrelQ

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 23, 2023