CSK vs GT: IPL 2023 ની પ્રથમ ક્વોલિફાયર મેચમાં વરસાદ પડશે તો કેવી રીતે નક્કી થશે વિજેતા ?

IPL 2023 પ્લેઓફ મેચો તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ ક્વોલિફાયર મેચ આજે (23 મે) ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. બંને વચ્ચેની આ મેચ ચેન્નાઈના હોમ ગ્રાઉન્ડ એમએ ચિદમ્બરમ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. મેચ સાંજે 7.30 કલાકે શરૂ થશે. આ મેચ દરમિયાન ચેન્નાઈમાં હવામાન કેવું રહેશે? અને જો વરસાદના કારણે આ મેચ થઈ શકી નથી તો મેચની વિજેતા કેવી રીતે નક્કી થશે.

