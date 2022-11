હવાઈ મુસાફરી દરમિયાન ફેસ માસ્ક પહેરવું હવે ફરજિયાત નહીં

હવાઈ ​​મુસાફરી દરમિયાન માસ્ક પહેરવું હવે ફરજિયાત નથી. ભારત સરકારે બુધવારે આ નિયમ પાછો ખેંચી લીધો હતો. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે બુધવારે એક આદેશમાં એરલાઈન્સને આ અંગે તમામ મુસાફરોને જાણ કરવા જણાવ્યું હતું. ઓર્ડર મુજબ એરલાઇન્સ હવે મુસાફરોને કહેશે કે ફ્લાઇટમાં બોર્ડ પર માસ્ક પહેરવું એ વ્યક્તિની ‘ઇચ્છા’ પર નિર્ભર રહેશે પરંતુ હવે તે ફરજિયાત નથી. દેશમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણના કેસમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે અને વાયરસનો કહેર હવે ઘણો ઓછો થયો છે. સંક્રમણમાં ઘટાડાને જોતા હવે કોરોનાને લઈને લાદવામાં આવેલા નિયંત્રણો પણ ઓછા કરવામાં આવ્યા છે.

In view of the threat posed by COVID-19, all passengers should preferably use mask/face covers. Any specific reference to fine/penal action need not be announced as part of the inflight announcements: Ministry of Civil Aviation pic.twitter.com/V4yrH5x77Z

— ANI (@ANI) November 16, 2022