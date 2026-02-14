સુકેશ ચંદ્રશેખરે વેલેન્ટાઇન ડે પર જેક્વેલિન ફર્નાન્ડીઝને પ્રાઈવે જેટ ગિફ્ટમાં આપ્યું

વેલેન્ટાઇન ડે પર, કોનમેન સુકેશ ચંદ્રશેખરે મંડોલી જેલની અંદરથી અભિનેત્રી જેક્વેલિન ફર્નાન્ડીઝને ‘પ્રેમ પત્ર’ લખ્યો. આ વખતે, સુકેશે પણ જેક્વેલિનને પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માટે ભેટ મોકલી. તેણે તેણીને કસ્ટમાઇઝ્ડ ગલ્ફસ્ટ્રીમ જેટ (હેલિકોપ્ટર) ભેટમાં આપ્યું. સુકેશે પત્રની શરૂઆત જેક્વેલિનને પોતાનો “વેલેન્ટાઇન” કહીને કરી. તેણે લખ્યું કે આ વેલેન્ટાઇન ડે તેના માટે ખાસ છે. તે તે દિવસની રાહ જુએ છે જ્યારે તેઓ તેમના બાકીના જીવન સાથે ઉજવી શકે. પત્રમાં, તેણે જેક્વેલિન પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો, લખ્યું કે તે તેણીને “વિશ્વની શ્રેષ્ઠ વેલેન્ટાઇન” માને છે.
પોતાના સંદેશમાં, સુકેશે દાવો કર્યો કે તેની પાસે જેક્વેલિન માટે ખાસ રચાયેલ ગલ્ફસ્ટ્રીમ જેટ છે. તેના પર અંદર અને બહાર બંને બાજુ તેના નામના આદ્યાક્ષરો, “JF” લખેલા છે. તેણે એમ પણ કહ્યું કે જેટનો નોંધણી નંબર જેક્વેલિનની જન્મ તારીખ અને મહિના સાથે જોડાયેલો છે, જે ભેટને વધુ ખાસ બનાવે છે.
જેક્વેલિનએ સુકેશના દાવાનો જવાબ આપ્યો નથી
સુકેશના મતે, જેકલીન વારંવાર કામ અને શૂટિંગ માટે મુસાફરી કરે છે, તેથી આ જેટ તેને ખૂબ જ સુવિધા આપશે. નોંધનીય છે કે સુકેશ ચંદ્રશેખર હાલમાં જેલમાં છે અને ભૂતકાળમાં તેણે જેકલીનને ઘણી વખત પત્રો લખ્યા છે. આ નવા દાવા અંગે જેકલીન તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
સુકેશ 2015 થી જેલમાં
નોંધનીય છે કે સુકેશ ચંદ્રશેખર 2015 થી જેલમાં છે. તેના પર કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીના ગંભીર આરોપો છે. ED તપાસ દરમિયાન, તેનું નામ બોલિવૂડ અભિનેત્રી જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ સાથે જોડાયું હતું. સુકેશે દાવો કર્યો છે કે તે જેકલીનને ડેટ કરી રહ્યો હતો. આ દાવાઓ બાદ, બંનેના કેટલાક ફોટા પણ સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા હતા.