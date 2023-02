મની લોન્ડરિંગ કેસમાં EDએ સુકેશ ચંદ્રશેખરની ધરપકડ કરી

તિહાર જેલમાં બંધ ઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખરને ગુરુવારે અન્ય એક કેસમાં ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે. EDએ ગુરૂવારે છેતરપિંડી કરનાર સુકેશને પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં રજૂ કર્યો હતો. પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે સુકેશ ચંદ્રશેખરને 9 દિવસના EDના રિમાન્ડ પર મોકલી દીધા છે. EDએ એક નવા કેસમાં સુકેશ ચંદ્રશેખરની ધરપકડ કરી છે. આ મામલો રેલિગેર એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના પૂર્વ પ્રમોટર માલવિંદર સિંહની પત્ની પાસેથી 3.5 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ સુકેશને નવ દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો હતો. એડિશનલ સેશન્સ જજ શૈલેન્દ્ર મલિકે પણ સુકેશને દરરોજ 15 મિનિટ સુધી તેના વકીલને મળવાની મંજૂરી આપી હતી.

Conman Sukesh Chandrashekhar arrested by ED in another case of extortion&money laundering. He's been arrested in another ECIR by ED for allegedly duping ex-Religare promotor Malvinder Singh's wife Japna Singh of Rs 3.5 cr. Delhi's Patiala House Court sent him to 9-day ED remand.

