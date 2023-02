સ્મશાનના પાર્કિંગમાં નિક્કી યાદવની હત્યા કરવામાં આવી

નિક્કી યાદવ હત્યા કેસમાં દિલ્હી પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચે મહત્વનો ખુલાસો કર્યો છે. પોલીસનો દાવો છે કે નિક્કી યાદવની રાજધાની દિલ્હીના નિગમબોધ સ્મશાનના પાર્કિંગમાં હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ ખુલાસો આરોપી સાહિલ ગેહલોતે પૂછપરછ દરમિયાન કર્યો હતો. આટલું જ નહીં, આરોપી સાહિલ ગેહલોતે એવો પણ દાવો કર્યો છે કે તેણે 10 ફેબ્રુઆરીએ સવારે 8 થી 9 વાગ્યાની વચ્ચે નિકીની હત્યા કરી હતી, ત્યારબાદ તેણે નિક્કી યાદવની લાશને તેની સફેદ કારની આગળની સીટ પર રાખી હતી અને તે તેને તેના ઢાબા પર લઈ ગયો હતો.

નિગમ બોધ ઘાટથી ધાબાનું અંતર 51 કિમી છે

સાહિલ ગેહલોતના આ ખુલાસાથી દિલ્હી પોલીસ પર પણ પ્રશ્નાર્થ ચિન્હ ઊભો થયો છે, કારણ કે જ્યારે અમે ગૂગલ મેપ પર નિગમબોધ ઘાટથી મિત્રાં ગામ ઢાબા સુધીનું અંતર ચેક કર્યું ત્યારે તેને 51 કિલોમીટર બતાવવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત, અંતર કાપવાનો સમય 1 કલાક 51 મિનિટ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. એટલે કે, દિવસભરના પ્રકાશમાં, સાહિલ ગેહલોત તેની કારની આગળની સીટ પર નિક્કીના મૃતદેહને લઈને રાજધાની દિલ્હીમાં 51 કિલોમીટર સુધી નિર્ભયપણે ફરતો હતો. આ દરમિયાન તેમનું વાહન ક્યાંય રોકાયું ન હતું.

Nikki Yadav murder case | As per sources, accused Sahil Gehlot has revealed that Yadav was with him on the night of Feb 9, both of them roamed around for many hours, after which he killed her in a parking lot near Nigambodh Ghat b/w 8.30-9.00 am on Feb 10.

