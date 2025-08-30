કોંગ્રેસનો મોટો આરોપ, ગુજરાત ચૂંટણીમાં મોટા પાયે ગોટાળો થયો

કોંગ્રેસે ફરી એકવાર મત ચોરીનો આરોપ લગાવ્યો છે. ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડાએ રાજ્યની લોકસભા બેઠક નવસારી અને વિધાનસભા બેઠક ચોર્યાસી પર તપાસનો દાવો કર્યો છે. અમિતે કહ્યું કે આ બંને બેઠકો પર સંપૂર્ણ તપાસ બાદ મોટા પાયે ગેરરીતિઓ સામે આવી છે. અમિત ચાવડાએ કહ્યું કે લોકશાહી જોખમમાં છે, એક વ્યક્તિ અનેક મતદાન કરી રહ્યો છે.
— Amit Chavda (@AmitChavdaINC) August 30, 2025
ચાવડાના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કુલ 6,09,592 મતદારોમાંથી લગભગ 40% એટલે કે 2,43,836 મતદારોની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જાણવા મળ્યું હતું કે આમાંથી લગભગ 30,000 મત ગેરકાયદેસર મતદાન થયું હતું. કોંગ્રેસ કહે છે કે જો સમગ્ર મતવિસ્તારની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવે તો 75,000 થી વધુ નકલી મતદાન સામે આવી શકે છે.
મત ચોરીની પદ્ધતિ સમજાવી
કોંગ્રેસે મત ચોરીની પદ્ધતિ જણાવી છે. ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે મતદારોને તેમની ઓળખ બદલીને અથવા યુક્તિઓનો ઉપયોગ કરીને વારંવાર મતદાન કરાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત, એક વ્યક્તિ બે વાર મતદાન કરી રહી છે, નામનો એક અક્ષર બદલીને નવો મત નોંધાઈ રહ્યો છે, અલગ અલગ ઓળખપત્રનો ઉપયોગ કરીને ઘણા મતો નાખવામાં આવી રહ્યા છે, ભાષા કે સરનામું બદલીને નવા મત નોંધાઈ રહ્યા છે.
ચૂંટણી પંચ પાસેથી કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી
કોંગ્રેસ પ્રમુખે કહ્યું કે આ લોકશાહીની ન્યાયીતા માટે ગંભીર ખતરો છે. તેમણે ચૂંટણી પંચ પાસેથી માંગ કરી છે કે નકલી મતદારોની ઓળખ કરીને તાત્કાલિક અને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.