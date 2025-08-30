CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગળતેશ્વર મહાદેવના કર્યા દર્શન

76મા વન મહોત્સવની ઉજવણી અંતર્ગત ખેડા જિલ્લાના ગળતેશ્વરમાં નિર્માણ પામેલા રાજ્યના 24 માં સાંસ્કૃતિક વનના લોકાર્પણ માટે ખેડા જિલ્લામાં પધારેલા મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે સરનાલ ગામ સ્થિત ગળતેશ્વર મંદિરમાં મહાદેવ ના પૂજા અર્ચન કરીને રાજ્યની જનસુખાકારી માટે પ્રાર્થના કરી હતી.
॥ હર હર મહાદેવ ॥
ગુજરાતના પૌરાણિક મહત્ત્વ ધરાવતા ગળતેશ્વર મહાદેવ મંદિરે દર્શન-પૂજનનો પાવન અવસર પ્રાપ્ત થયો. મહાદેવને રાજ્યના નાગરિકોની સુખાકારી અર્થે પ્રાર્થના કરી.
ખેડા જિલ્લામાં મહીસાગર અને ગળતી નદીના સંગમ સ્થાને પ્રાચીન સ્થાપત્ય વિરાસત સમું આ સુંદર મંદિર અનેક ભક્તોનું… pic.twitter.com/lI511nqSxr
— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) August 30, 2025
ઠાસરા તાલુકાના સરનાલ ગામ પાસે મહિસાગર અને ગળતી નદીના સંગમ સ્થાન ઉપર આવેલા પૌરાણિક ગળતેશ્વર મહાદેવના પૂજન અર્ચન બાદ મુખ્યપ્રધાન મંદિરની પરિક્રમા કરી હતી. તેમણે આ પૌરાણિક મંદિરના સ્થાપત્યને નિહાળ્યુ હતુ અને ગાલ્વ ઋષિના માહત્મ્યથી પરિચિત થયા હતા.
પ્રાચીન ગળતેશ્વર મહાદેવ મંદિરનું પાવન સાનિધ્ય.. ખળખળ વહેતી નદીનો આહલાદક નજારો.. ચારેકોર હરિયાળી.
માઁ પ્રકૃતિએ અહીં કેટલું સૌંદર્ય વેર્યું છે, નહીં? જાણે દૂર-દૂર સુધી કુદરતને જોતા જ રહીએ. નિજાનંદનો ભાવ સહજ પ્રગટે. pic.twitter.com/jt4UQ0TP2h
— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) August 30, 2025
ગળતેશ્વર મંદિરનું નિર્માણ સોલંકી યુગમાં 12મી સદીમાં થયું હોવાનું મનાય છે. આ મંદિરની સ્થાપના રાજા ગળતેશ્વરે કરી હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેઓ શિવભક્ત હતા. આ મંદિરની સ્થાપત્ય શૈલી સોલંકી અને મારુ-ગુર્જર સ્થાપત્ય શૈલીનું અનોખું મિશ્રણ છે, જે આ મંદિરને અન્ય મંદિરોથી અલગ પાડે છે.