કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ રોહિત શર્માને ‘જાડા’કહ્યા, ભાજપ બોલી રોહિતના તરફેણમાં

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્મા આ દિવસોમાં ચર્ચાનો વિષય છે. તેમના નેતૃત્વમાં ભારતીય ટીમ ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2025 ની સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશી છે. ભારતે ગ્રુપ સ્ટેજમાં બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડને હરાવીને તેની બધી 3 મેચ જીતી છે. જોકે, કોંગ્રેસ પાર્ટીના પ્રવક્તા શમા મોહમ્મદે રોહિત શર્મા અંગે એક નિવેદન આપ્યું છે જેનાથી હોબાળો મચી ગયો છે.કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ રોહિત શર્માને જાડા અને બિનઅસરકારક કેપ્ટન ગણાવ્યા આનાથી ભાજપ ગુસ્સે થઈ ગયું અને કોંગ્રેસના પ્રવક્તા પર બોડી શેમિંગનો આરોપ લગાવ્યો.

કોંગ્રેસના પ્રવક્તાએ શું કહ્યું?

કોંગ્રેસ પ્રવક્તા શમા મોહમ્મદે X પર રોહિત શર્મા વિશે લખ્યું,”રોહિત શર્મા એક ખેલાડી માટે જાડો છે! તેને વજન ઘટાડવાની જરૂર છે.” કોંગ્રેસના પ્રવક્તા શમા મોહમ્મદે વધુમાં કહ્યું કે રોહિત શર્મા નિઃશંકપણે ભારતનો સૌથી બિનઅસરકારક કેપ્ટન છે.

કોંગ્રેસના પ્રવક્તા દ્વારા રોહિત શર્માના અપમાનથી ભાજપ ગુસ્સે છે. ભાજપ મહિલા નેતા રાધિકા ખેરાએ લખ્યું, “કોંગ્રેસના પ્રવક્તા દ્વારા રોહિત શર્માનું બોડી શેમિંગ કરવું એ દુરસાહસ છે. આ એ જ કોંગ્રેસ છે જેણે દાયકાઓ સુધી ખેલાડીઓનું અપમાન કર્યું અને તેમને માન્યતા આપવાનો ઇનકાર કર્યો અને હવે તે ક્રિકેટના દિગ્ગજની મજાક ઉડાવવાની હિંમત કરે છે? એક પાર્ટી જે ભત્રીજાવાદ પર ખીલે છે તે સ્વ-નિર્મિત ચેમ્પિયનને ભાષણ આપી રહી છે?”

Congress spokesperson body-shaming @ImRo45 – The sheer audacity!

This is the same Congress that humiliated athletes for decades, denied them recognition, and now dares to mock a cricketing legend? The party that thrives on nepotism is lecturing a self-made champion?

Rohit… pic.twitter.com/mbreaKLT3a

— Radhika Khera (@Radhika_Khera) March 2, 2025