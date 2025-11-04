વંશવાદના રાજકારણ અંગે થરૂરના નિવેદન પર કોંગ્રેસે આકરા પ્રહારો કર્યા

કેન્દ્રમાં સત્તાધારી ભાજપે થરૂરના નિવેદન પર કોંગ્રેસની ટીકા કરી છે. ભાજપના પ્રવક્તા શહજાદ જયહિંદે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી એક પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે શશિ થરૂરે ભારતના નેપો કિડ રાહુલ ગાંધી અને છોટે નેપો કિડ તેજસ્વી યાદવ પર સીધા પ્રહાર કર્યા છે.
કોંગ્રેસના સાંસદ શશી થરૂરે વંશવાદી રાજકારણ પર કરેલી ટિપ્પણીથી હોબાળો મચી ગયો છે. જ્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ બચાવની સ્થિતિમાં છે, ત્યારે ભાજપને રાહુલ ગાંધી અને કોંગ્રેસ પક્ષને નિશાન બનાવવા માટે એક તૈયાર મુદ્દો અને તક મળી ગઈ છે. એક લેખમાં શશી થરૂરે ભારતના વંશવાદી રાજકારણની ટીકા કરી હતી. આ લેખનું શીર્ષક હતું “ભારતીય રાજકારણ એક પારિવારિક વ્યવસાય છે.” થરૂરે નેહરુ-ગાંધી પરિવાર પર વંશવાદી રાજકારણનો આરોપ લગાવ્યો હતો, જેના પર કોંગ્રેસના નેતાઓએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી.
થરૂરના આરોપોથી કોંગ્રેસ નેતાઓ ગુસ્સે ભરાયા
ગાંધી પરિવાર પર શશી થરૂરના આરોપોનો જવાબ આપતા કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રમોદ તિવારીએ કહ્યું, “પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ આ દેશના સૌથી સક્ષમ વડા પ્રધાન હતા. ઇન્દિરા ગાંધીએ પોતાના જીવનનું બલિદાન આપીને પોતાને સાબિત કર્યું. રાજીવ ગાંધીએ પણ રાષ્ટ્રની સેવા માટે પોતાના જીવનનું બલિદાન આપ્યું. તો, જો કોઈ ગાંધી પરિવારના વંશ વિશે વાત કરે છે, તો દેશના બીજા કયા પરિવારે આટલું બલિદાન, સમર્પણ અને ક્ષમતા દર્શાવી છે? શું તે ભાજપ છે?”
કોંગ્રેસના નેતા રશીદ અલ્વીએ કહ્યું કે પારિવારિક ઇતિહાસ વ્યક્તિને રાજકારણમાં પ્રવેશતા રોકી શકતો નથી. તેમણે કહ્યું, “લોકશાહીમાં, લોકો નિર્ણય લે છે. તમે કોઈને ફક્ત એટલા માટે રાજકારણમાં પ્રવેશતા રોકી શકતા નથી કારણ કે તેના પિતા સાંસદ હતા. આ દરેક ક્ષેત્રમાં થઈ રહ્યું છે. તમે તેને કેવી રીતે ટાળી શકો છો?”
કોંગ્રેસના નેતા ઉદિત રાજે ગાંધી પરિવારના વંશીય રાજકારણનો બચાવ કરતા કહ્યું કે ડૉક્ટરનો પુત્ર ડૉક્ટર બને છે, અને ઉદ્યોગપતિનો પુત્ર ઉદ્યોગપતિ બને છે. રાજકારણ પણ તેનો અપવાદ નથી. જો કોઈ રાજકારણીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ હોય, તો તે આપણા સમાજની વાસ્તવિકતા દર્શાવે છે. ચૂંટણી ટિકિટો જાતિ અને પરિવારના આધારે વહેંચવામાં આવે છે. ઉદિત રાજે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર વંશીય રાજકારણને પ્રોત્સાહન આપવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો.
ભાજપે થરૂરને ટેકો આપ્યો
કેન્દ્રમાં સત્તાધારી ભાજપે થરૂરના નિવેદન પર કોંગ્રેસ પર કટાક્ષ કર્યો છે. ભાજપના પ્રવક્તા શહજાદ જયહિંદે સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે શશિ થરૂરે ભારતના નેપો કિડ રાહુલ ગાંધી અને છોટે નેપો કિડ તેજસ્વી યાદવ પર સીધો હુમલો કર્યો છે. શહજાદે લખ્યું છે કે, “ડૉ. થરૂર જોખમ લેવાવાળા બની ગયા છે. તેમણે નેપો કિડ પર સીધો હુમલો કર્યો છે. તમે જાણો છો કે 2017 માં જ્યારે મેં નેપો નામદાર રાહુલ ગાંધી વિરુદ્ધ વાત કરી ત્યારે મારી સાથે શું થયું. સાહેબ, હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું છું. ફર્સ્ટ ફેમિલી હંમેશા બદલો લે છે.”
થરૂરે પોતાના લેખમાં એવું શું લખ્યું જેનાથી હોબાળો મચી ગયો?
શશિ થરૂરે પોતાના લેખમાં લખ્યું હતું કે “નેહરુ-ગાંધી પરિવાર ભારતનો સૌથી પ્રભાવશાળી રાજકીય પરિવાર છે, અને તેનો વારસો સ્વતંત્રતા ચળવળમાં ઊંડે સુધી મૂળ ધરાવે છે. જો કે, આનાથી કેટલાક લોકો એવું માને છે કે રાજકારણ ચોક્કસ પરિવારો માટે જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે.” તેમણે લખ્યું હતું કે “વંશીય રાજકારણ ભારતીય લોકશાહી માટે નોંધપાત્ર ખતરો છે. જ્યારે રાજકીય સત્તા યોગ્યતા, સમર્પણ અથવા પાયાના જોડાણોને બદલે કૌટુંબિક સંબંધો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે, ત્યારે શાસનની ગુણવત્તાને નુકસાન થાય છે. નાના પ્રતિભા પૂલમાંથી પસંદગી કરવી ક્યારેય ફાયદાકારક નથી, પરંતુ જ્યારે ઉમેદવારની પ્રાથમિક લાયકાત તેમની અટક હોય છે ત્યારે તે વધુ મુશ્કેલ બની જાય છે. વાસ્તવમાં, રાજકીય રાજવંશના સભ્યો ઘણીવાર સામાન્ય લોકોના પડકારો પ્રત્યે ઉદાસીન હોય છે, ઘણીવાર તેમના મતદારોની જરૂરિયાતોને અસરકારક રીતે પ્રતિભાવ આપવામાં નિષ્ફળ જાય છે. છતાં, એવી કોઈ ગેરંટી નથી કે તેઓ નબળા પ્રદર્શન માટે જવાબદાર રહેશે.” થરૂરે પોતાના લેખમાં અબ્દુલ્લા અને મુફ્તી પરિવારો, નવીન પટનાયક, મહારાષ્ટ્રમાં ઠાકરે ભાઈઓ, બિહારમાં પાસવાન, પંજાબમાં તેજસ્વી યાદવ અને બાદલ પરિવાર, તમિલનાડુમાં કરુણાનિધિ પરિવારનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.