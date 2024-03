વન નેશન વન ઈલેક્શન પર સમિતિનો રિપોર્ટ આવ્યો

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદના નેતૃત્વ હેઠળની ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને લોકસભા, રાજ્યોની વિધાનસભાઓ અને સ્થાનિક સંસ્થાઓની એક સાથે ચૂંટણીઓ અંગે પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો છે. માહિતી અનુસાર, સમિતિએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુને 18,626 પેજનો રિપોર્ટ સોંપ્યો છે. 2 સપ્ટેમ્બર, 2023ના રોજ સમિતિની રચના થઈ ત્યારથી રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો.

It is a historic day for the country’s democratic system. Today, the High-Level Committee formed by the Modi government on One Nation One Election, chaired by Shri @ramnathkovind Ji, presented its report before the Hon’ble President. pic.twitter.com/jt4xNaRC9C

