વેનેઝુએલા પર હુમલા પછી ગુસ્સે થયું ચીન, ટ્રમ્પને આપી ચેતવણી

વેનેઝુએલાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ નિકોલસ માદુરો અને તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસને અમેરિકન સૈન્ય દ્વારા એક મોટા લશ્કરી કાર્યવાહીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને યુએસ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ચીને આ ઘટનાની સખત નિંદા કરી છે અને કડક ચેતવણી આપી છે. ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ દેશને વિશ્વનો “પોલીસમેન” અથવા “આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાયાધીશ” બનવાનો અધિકાર નથી. તેમણે કહ્યું કે આ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે અને વેનેઝુએલાના સાર્વભૌમત્વ પર હુમલો છે. ચીને યુએસને ચેતવણી આપી હતી કે એકપક્ષીય ગુંડાગીરી સહન કરવામાં આવશે નહીં.
સોમવારે, ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગે વૈશ્વિક બાબતોમાં “એકપક્ષીય અને ગુંડાગીરીભર્યા પગલાં” ની ટીકા કરી અને મુખ્ય શક્તિઓને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને યુએન ચાર્ટરના સિદ્ધાંતોનું સન્માન કરવા વિનંતી કરી. રાજ્ય સમાચાર એજન્સી શિન્હુઆ અનુસાર, શી જિનપિંગે બેઇજિંગમાં આઇરિશ વડા પ્રધાન માઇકલ માર્ટિન સાથેની મુલાકાત દરમિયાન આ ટિપ્પણી કરી. શી જિનપિંગે જણાવ્યું હતું કે બધા દેશોએ અન્ય દેશોના લોકો દ્વારા પસંદ કરાયેલા વિકાસ માર્ગોનું સન્માન કરવું જોઈએ અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા તેમજ યુએન ચાર્ટરના હેતુઓ અને સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું જોઈએ, જેમાં મુખ્ય દેશો અગ્રણી ભૂમિકા ભજવે છે. વૈશ્વિક વ્યવસ્થા પર વધતા દબાણની ચેતવણી આપતા, ચીનના રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે પરિવર્તન અને અરાજકતામાં ડૂબેલી દુનિયામાં, એકપક્ષીય અને આધિપત્યવાદી કાર્યવાહી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાને ગંભીર રીતે નબળી પાડી રહી છે.
રવિવારે વિદેશ મંત્રીનો વિરોધ
રવિવારે અગાઉ, બેઇજિંગમાં ચીન-પાકિસ્તાન વિદેશ મંત્રીઓના વ્યૂહાત્મક સંવાદ દરમિયાન, ચીનના વિદેશ મંત્રી વાંગ યીએ બેઇજિંગનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. વાંગે જણાવ્યું હતું કે ચીન હંમેશા બળના ઉપયોગ અથવા ધમકીનો, તેમજ એક દેશ દ્વારા બીજા દેશ પર ઇચ્છા લાદવાનો વિરોધ કરે છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ વધુને વધુ અસ્થિર અને જટિલ બની છે, અને એકપક્ષીય આધિપત્ય વધુને વધુ ગંભીર બની રહ્યું છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે વૈશ્વિક વ્યવસ્થા કોઈપણ એક શક્તિ દ્વારા નક્કી કરી શકાતી નથી.
વાંગે જણાવ્યું હતું કે અમે ક્યારેય માનતા નથી કે કોઈપણ દેશ વિશ્વ પોલીસમેનની ભૂમિકા ભજવી શકે છે, અને અમે સહમત નથી કે કોઈપણ દેશ આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાયાધીશ હોવાનો દાવો કરી શકે છે. ચીનના વિદેશ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હેઠળ તમામ દેશોની સાર્વભૌમત્વ અને સુરક્ષાનું સંપૂર્ણ રક્ષણ થવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું હતું કે ચીન યુએન ચાર્ટરનું પાલન કરવા, મૂળભૂત આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને જાળવી રાખવા, રાષ્ટ્રીય સાર્વભૌમત્વનો આદર કરવા અને વૈશ્વિક શાંતિ અને વિકાસનું રક્ષણ કરવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.
માદુરો અમેરિકાની કસ્ટડીમાં છે
માદુરોને શનિવારે એક મોટા લશ્કરી કાર્યવાહી દરમિયાન અમેરિકન દળો દ્વારા પકડવામાં આવ્યો હતો અને હાલમાં તે તેમની પત્ની સિલિયા ફ્લોરેસ સાથે અમેરિકાની કસ્ટડીમાં છે. ડેલ્સી રોડ્રિગ્ઝે વેનેઝુએલાના કાર્યકારી રાષ્ટ્રપતિ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો છે. આ દરમિયાન, અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું કે વેનેઝુએલાએ અમેરિકાને સંપૂર્ણ પ્રવેશ આપવો જોઈએ નહીંતર પરિણામોનો સામનો કરવો પડશે, કદાચ માદુરો કરતાં પણ ખરાબ.