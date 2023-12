છત્તીસગઢના CM ની સાથે બે DyCM પણ બનાવવામાં આવશે

છત્તીસગઢના સીએમની સાથે બે ડેપ્યુટી સીએમ પણ બનાવવામાં આવશે. વિજય શર્મા ડેપ્યુટી સીએમ અને અરુણ સાઓ ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે શપથ લેશે. બીજેપીએ આજે ​​જ છત્તીસગઢના સીએમના નામની જાહેરાત કરી છે. છત્તીસગઢના સીએમની સાથે બે ડેપ્યુટી સીએમ પણ બનાવવામાં આવશે. વિજય શર્મા ડેપ્યુટી સીએમ અને અરુણ સાઓ ડેપ્યુટી સીએમ તરીકે શપથ લેશે. અરુણ સાવવ હાલમાં છત્તીસગઢના પ્રદેશ અધ્યક્ષ છે. છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી પદ માટે વિષ્ણુદેવ સાયના નામની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે. હવે તેમની સાથે બે ડેપ્યુટી સીએમના નામ પણ સામે આવ્યા છે.

VIDEO | Chhattisgarh CM-designate Vishnu Deo Sai meets Governor Biswabhusan Harichandan in Raipur, stakes claim to form the government in the state. pic.twitter.com/ZdWZVbqlGW

