કોરોનાના વધતા કેસો અંગે કેન્દ્ર એલર્ટ, મનસુખ માંડવિયા આવતીકાલે તમામ રાજ્યોના આરોગ્ય પ્રધાનો સાથે બેઠક કરશે

દેશના ઘણા રાજ્યોમાં કોવિડ-19ના વધતા જતા કેસોને જોતા કેન્દ્ર સરકાર પણ એલર્ટ મોડ પર છે. કેન્દ્રીય આરોગ્ય પ્રધાન ડૉ. મનસુખ માંડવિયા શુક્રવારે (7 એપ્રિલ) ના રોજ COVID-19 ની સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના આરોગ્ય પ્રધાનો સાથે સમીક્ષા બેઠકની અધ્યક્ષતા કરશે.

કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા રાજ્યોના આરોગ્ય મંત્રીઓ સાથે કોવિડ-19ની સ્થિતિ અંગે ચર્ચા કરશે. આ વર્ચ્યુઅલ મીટિંગમાં આરોગ્ય વિભાગ, નીતિ આયોગ, NTAGIના અધિકારીઓ પણ ભાગ લેશે. મનસુખ માંડવિયાએ કોવિડ-19ની સ્થિતિ પર કહ્યું કે આપણે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે, પરંતુ ગભરાવાની જરૂર નથી. હાલમાં દેશમાં ચાલી રહેલા ઓમિક્રોનના પેટા વેરિઅન્ટે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની સંખ્યામાં વધારો કર્યો નથી.

Union Health Minister Dr Mansukh Mandaviya to interact via video conferencing with health ministers of all states on the Covid19 situation tomorrow: Official sources

