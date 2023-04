નેશનલ ક્વોન્ટમ મિશનને મંજૂરી, સિનેમેટોગ્રાફ એક્ટ 2023 સંસદમાં લાવવામાં આવશે

મંગળવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠક મળી હતી. જેમાં ઘણા મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન નેશનલ ક્વોન્ટમ મિશનને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે નેશનલ ક્વોન્ટમ મિશન માટે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર દ્વારા પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ માટે 6,003 કરોડ રૂપિયાની બજેટ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તેની અંતિમ તારીખ 2023-24 થી 2030-31 છે. આ દરમિયાન સિનેમેટોગ્રાફ એક્ટ 2023 પર પણ મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે કહ્યું કે ફિલ્મ જગત, કલાકારો અને ચાહકો સાથે જોડાયેલો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. પાયરસી પર કંઇક કરવું જોઇએ તેવી માંગ ઘણા સમયથી ચાલી રહી હતી. આજે કેબિનેટે મંજૂરી આપી છે કે સિનેમેટોગ્રાફ એક્ટ 2023 સંસદના આવતા સત્રમાં લાવવામાં આવશે.

Union Cabinet approves National Quantum Mission with a budget provision of Rs 6003 Crores. The time period of the Mission is from 2023-24 to 2030-31. This is one such decision that will take India to new heights: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/iIy90h7NEQ

