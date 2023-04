CBI એ Oxfam વિરૂદ્ધ દાખલ કરી FIR

સીબીઆઈએ ઓક્સફેમ અને અન્યો સામે એફઆઈઆર નોંધી છે. ફોરેન કોન્ટ્રીબ્યુશન (રેગ્યુલેશન) એક્ટ (એફસીઆરએ)ના કથિત ઉલ્લંઘન બદલ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. એફઆઈઆરમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે ઓક્સફેમની એફસીઆરએ નોંધણી બંધ કરવામાં આવી છે, પરંતુ તે ભંડોળને ચૅનલાઇઝ કરવા માટે અન્ય માર્ગોનો ઉપયોગ કરીને કાયદાને તોડવાની યોજના ધરાવે છે.

Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a case against Oxfam India and its office-bearers for allegedly violating the provisions of India’s foreign funding rules, following a reference from the MHA: Officials

