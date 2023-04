એપલના સીઈઓ ટિમ કૂકે PM મોદી સાથે કરી મુલાકાત

ભારતની મુલાકાતે આવેલા એપલના સીઈઓ ટિમ કુકે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી છે. ટિમ કુકે તેમની ભારત મુલાકાત દરમિયાન મળેલા ઉષ્માભર્યા સ્વાગત બદલ વડાપ્રધાનનો આભાર માન્યો છે. ટિમ કુકે વડાપ્રધાનને જણાવ્યું હતું કે એપલ ભારતમાં વિસ્તરણમાં રોકાણ કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

Apple CEO Tim Cook meets Prime Minister Narendra Modi.

“Thank you Prime Minister Narendra Modi for the warm welcome. We share your vision of the positive impact technology can make on India’s future — from education and developers to manufacturing and the environment, we’re… pic.twitter.com/fqrvujUq5U

