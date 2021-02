NSE પર ટેક્નિકલ ખામીને લીધે ટ્રેડિંગ ખોરવાયાં

નવી દિલ્હીઃ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ પર બુધવારે બપોરે 11.40 કલાકથી ટેક્નિકલ ખામીને કારણે કામકાજ ખોરવાયાં છે. જેથી શેરબ્રોકર્સ અને ડીલર્સે એની માહિતી ગ્રાહકોએ આપતાં બીએસઈ પર ટ્રેડ કરવાની સલાહ આપી હતી. એનએસઈએ આ વિશે કહ્યું હતું કે ટેલિકોમ સર્વિસ પ્રોવાઇડરની સાથે કેટલીક અડચણોને ટ્રેડિંગ અટકેલાં છે. એક્સચેન્જ આ સમસ્યાનું સમાધાન શોધવાના પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.

એનએસઈ પાસે બે સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ દ્વારા કેટલીય ટેલિકોમ લિન્ક્સ છે, જે વધારાની ક્ષમતા પૂરી પાડે છે. બંને ટેલિકોમ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ તેમની સિસ્ટમમાં ખામી છે, જેનાથી કામકાજ પર પ્રતિકૂળ અસર પડી છે. જેવી ટેક્નિકલ ખામી દૂર થશે, અમે ફરીથી ટ્રેડિંગ શરૂ કરીશું, એમ એક્સચેન્જે કહ્યું હતું.

We are working on restoring the systems as soon as possible. In view of the above, all the segments have been closed at 11:40 and will be restored as soon as issue is resolved.

— NSEIndia (@NSEIndia) February 24, 2021