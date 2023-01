દિલ્હી-પુણે સ્પાઈસજેટ ફ્લાઈટમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી, એરપોર્ટ પર તપાસ ચાલુ

દિલ્હી-પુણે સ્પાઈસજેટની ફ્લાઈટમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી હોવાના ફોન કોલ બાદ એરપોર્ટ પર સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ વિમાન આજે સાંજે 6.30 કલાકે દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પરથી ટેકઓફ કરવાનું હતું. બોમ્બની ધમકી અંગેનો કોલ મળતાં, એરલાઇન અધિકારીઓએ બોર્ડિંગ બંધ કરી દીધું અને બોમ્બ સ્ક્વોડને બોલાવી.

#UPDATE | Bomb call on Delhi-Pune Spicejet flight at IGI Airport | Delhi Police say, "So far nothing suspicious has been found but security drill will be followed as per SOP."

— ANI (@ANI) January 12, 2023