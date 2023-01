IND vs SL: ભારતે શ્રીલંકાને 4 વિકેટે હરાવ્યું, કેએલ રાહુલની ફિફ્ટી

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે કોલકાતામાં રમાયેલી બીજી ODI મેચમાં શ્રીલંકાને 4 વિકેટે હરાવ્યું. આ જીત સાથે ટીમ ઈન્ડિયાએ ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 2-0ની અજેય સરસાઈ મેળવી લીધી છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ ભારતને 216 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 43.2 ઓવરમાં ટાર્ગેટ હાંસલ કરી લીધો હતો. ભારત તરફથી કેએલ રાહુલે 64 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. તેની અડધી સદીની મદદથી ભારતીય ટીમ કટોકટી સામે લડીને જીતવામાં સફળ રહી હતી.

A victory by 4️⃣ wickets for #TeamIndia in the second #INDvSL ODI here in Kolkata and the series is sealed 2️⃣-0️⃣ 👏👏

શ્રીલંકાએ આપેલા ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ટીમ ઈન્ડિયા માટે શુભમન ગિલ અને રોહિત શર્મા ઓપનિંગ કરવા આવ્યા હતા. આ દરમિયાન રોહિત 17 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તેણે 21 બોલનો સામનો કર્યો અને 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગા ફટકાર્યા. શુભમન 12 બોલમાં 21 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. તેણે 5 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. વિરાટ કોહલી પણ કંઈ ખાસ કરી શક્યો નથી. તે માત્ર 4 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. શ્રેયસ અય્યરે 33 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા હતા.

.@klrahul scored an unbeaten half-century in the chase when the going got tough and he becomes #TeamIndia's Top Performer from the second innings 👏👏 #INDvSL

— BCCI (@BCCI) January 12, 2023