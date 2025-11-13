એર ઇન્ડિયાની ટોરોન્ટો-દિલ્હી ફ્લાઇટમાં બોમ્બ હોવાની અફવા

દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટો પછી એર ઇન્ડિયાની ટોરોન્ટો-દિલ્હી ફ્લાઇટને બોમ્બ ધમકી મળી હતી, જેને પાછળથી નૉન-સ્પેસેફિક જાહેર કરવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટ સુરક્ષિત રીતે ઉતરી ગઈ અને બધા મુસાફરો સુરક્ષિત છે. સુરક્ષા એજન્સીઓએ વિમાનની સંપૂર્ણ તપાસ હાથ ધરી હતી.
દિલ્હી બોમ્બ વિસ્ફોટો બાદથી દેશભરની એજન્સીઓ એલર્ટ પર છે. આમ છતાં છેલ્લા બે દિવસથી એરપોર્ટથી અનેક ફ્લાઇટ્સને સતત બોમ્બ ધમકીઓ મળી રહી છે. આ દરમિયાન આજે, કેનેડાના ટોરોન્ટોથી દિલ્હી જતી ફ્લાઇટને બોમ્બ ધમકી મળી હતી. ત્યારબાદ, વિમાન રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હીમાં સુરક્ષિત રીતે ઉતરાણ કર્યું. વિમાનમાં સવાર તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન દિલ્હી એરપોર્ટ પર તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક રહી હતી.
સવારે, દિલ્હી પોલીસને ફ્લાઇટ AI-188 અંગે બોમ્બ ધમકીનો સંદેશ મળ્યો. ત્યારબાદ દિલ્હી એરપોર્ટ પર બોમ્બ ધમકી મૂલ્યાંકન સમિતિની રચના કરવામાં આવી. તપાસ પછી ધમકીને “નૉન-સ્પેસેફિક” તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી, જેનો અર્થ અપ્રમાણિત છે. જોકે, સુરક્ષા કારણોસર વિમાનની સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી હતી.
એર ઇન્ડિયાનું નિવેદન
એર ઇન્ડિયાના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે ટોરોન્ટોથી દિલ્હી જતી ફ્લાઇટ દરમિયાન સુરક્ષા ચેતવણી જારી કરવામાં આવી હતી. પ્રવક્તાએ ઉમેર્યું હતું કે ક્રૂએ તમામ સ્થાપિત સુરક્ષા પ્રોટોકોલનું પાલન કર્યું હતું અને મુસાફરોની સલામતીને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી. ફ્લાઇટ લગભગ 3:40 વાગ્યે દિલ્હી એરપોર્ટ પર સુરક્ષિત રીતે ઉતરી ગઈ.
મુસાફરોની સલામતી અને તપાસ
એરલાઈને જણાવ્યું હતું કે તમામ મુસાફરો અને ક્રૂ સભ્યોને વિમાનમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. બોઇંગ 777 વિમાનને નિરીક્ષણ માટે અલગ જગ્યાએ પાર્ક કરવામાં આવ્યું હતું. એરપોર્ટ સુરક્ષા કર્મચારીઓએ પ્રોટોકોલ મુજબ સંપૂર્ણ શોધ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી. ઉડાનનો સમયગાળો આશરે 15 કલાકનો હતો.
રાજધાનીમાં સતર્કતા વધારી
10 નવેમ્બરના રોજ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં લાલ કિલ્લા મેટ્રો સ્ટેશન નજીક થયેલા બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ, જેમાં 13 લોકો માર્યા ગયા હતા, તમામ એરપોર્ટ પર સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. તમામ ફ્લાઇટ્સ પર ફરજિયાત ગૌણ તપાસ લાગુ કરવામાં આવી છે. તાજેતરના હુમલાઓને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા એજન્સીઓ આ ધમકીને ગંભીરતાથી લઈ રહી છે.
ત્રણ એરપોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ
બુધવારે, કેટલાક બદમાશોએ દિલ્હી એરપોર્ટને ઉડાવી દેવાની ધમકી આપી હતી. ઈમેલમાં ગોવા અને ચેન્નાઈ એરપોર્ટ પર બોમ્બ મૂકવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી પણ શામેલ હતી. આ પછી, બધી એજન્સીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને તપાસ શરૂ કરી. જાણવા મળ્યું કે આ માહિતી સંપૂર્ણપણે ખોટી હતી. ઉપરાંત, આ ઘટનાના થોડા સમય પહેલા, વારાણસીની ફ્લાઇટમાં પણ બોમ્બની ધમકી આપવામાં આવી હતી. જોકે, તપાસ બાદ જાણવા મળ્યું કે આ માહિતી પણ માત્ર એક અફવા હતી.