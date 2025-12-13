શાહરૂખ ખાને આ અંદાજમાં કરી લિયોનેલ મેસ્સી સાથે મુલાકાત

બોલિવુડના બાદશાહ શાહરૂખ ખાને ખાસ અંદાજમાં ફૂટબોલ આઇકોન લિયોનેલ મેસ્સી સાથે મુલાકાત કરી. આ બંને હસ્તીઓની મુલાકાતની ક્ષણ યાદગાર બની ગઈ.

ચાહકો માટે એક યાદગાર ક્ષણ બની ગઈ જ્યારે અભિનયના બાદશાહ શાહરૂખ ખાન અને ફૂટબોલના કિંગ લિયોનેલ મેસ્સી મળ્યા. કોલકાતામાં એક કાર્યક્રમમાં બંને દિગ્ગજો સાથે જોવા મળ્યા હતા. તેમણે એકબીજાનું ઉષ્માભર્યું અને સ્મિત સાથે સ્વાગત કર્યું. મેસ્સીએ સોલ્ટ લેક સ્ટેડિયમમાંથી વર્ચ્યુઅલી તેમની 70 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમાનું અનાવરણ પણ કર્યું.

મેસ્સી અને શાહરૂખ ખાનની મુલાકાત

એક વીડિયો સામે આવ્યો જેમાં શાહરૂખ ખાન તેમના પુત્ર અબરામ સાથે આવે છે, ફૂટબોલ આઇકોન તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરે છે. બંને દિગ્ગજોએ પહેલા હાથ મિલાવ્યા અને પછી વાતો કરી. ત્યારબાદ શાહરૂખે મેસ્સીનો પરિચય તેમના પુત્ર અબરામ સાથે કરાવ્યો, જેણે પણ સ્મિત સાથે તેમનું સ્વાગત કર્યું. મેસ્સી સાથે તેમના મિત્ર અને ઉરુગ્વેના ફૂટબોલર લુઇસ સુઆરેઝ અને તેમના આર્જેન્ટિનાના સાથી અને વર્લ્ડ કપ વિજેતા મિડફિલ્ડર રોડ્રિગો ડી પોલ પણ હતા.

મેસ્સી તેમના GOAT ઇન્ડિયા ટૂરના ભાગ રૂપે ભારતમાં છે

લિયોનેલ મેસ્સી હાલમાં તેમના GOAT ઇન્ડિયા ટૂર 2025 ના ભાગ રૂપે ભારતમાં છે. મેસ્સી આજે કોલકાતા પહોંચ્યા છે. ત્યારબાદ તેઓ હૈદરાબાદ જશે, જ્યાં તેઓ રાજીવ ગાંધી ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં એક ફ્રેન્ડલી મેચ રમશે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી રેવંત રેડ્ડી પણ ભાગ લેશે. સાંજે મેસ્સી સાથે એક સંગીત કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારબાદ ફૂટબોલર 14 ડિસેમ્બરે મુંબઈમાં રહેશે અને તેમનો પ્રવાસ 15 ડિસેમ્બરે દિલ્હીમાં સમાપ્ત થશે. દિલ્હીમાં મેસ્સી વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પણ મળી શકે છે.

