દિલ્હીમાં ભાજપની મહાબેઠક, બિહાર ચૂંટણી મામલે ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે

ભારતીય જનતા પાર્ટીના ટોચના નેતાઓની દિલ્હીમાં બેઠક થઈ. બિહાર ચૂંટણી માટે બેઠકોની વહેંચણી, કેટલીક બેઠકો પર મૂંઝવણ અને ચૂંટણી પ્રચાર સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ. બિહાર ચૂંટણી મામલે હવે ચિત્ર સ્પષ્ટ થઈ શકે છે.
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે બેઠકોની વહેંચણી અંગે રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) ની અંદર વાતચીતનો દોર હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. ભાજપ અને JDU એ તેમના ઘણા જૂના ચહેરાઓને લીલી ઝંડી આપી દીધી છે. જોકે, હજુ સુધી ઔપચારિક જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. આ જાહેરાત આજે સાંજ સુધીમાં થવાની અપેક્ષા છે. જોકે, તે પહેલાં, ભારતીય જનતા પાર્ટીની કોર કમિટીના સભ્યો દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાના નિવાસસ્થાને ભેગા થઈ રહ્યા છે. ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, બિહાર ચૂંટણી પ્રભારી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન, કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિત્યાનંદ રાય અને અન્ય વરિષ્ઠ ભાજપ નેતાઓ બેઠક વહેંચણી સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી રહ્યા છે.
NDAમાં ચિરાગ પાસવાન અને માંઝીનો આગ્રહ
રાષ્ટ્રીય લોકશાહી જોડાણ (NDA) માં બેઠકોની વહેંચણીની વાટાઘાટો 95 ટકા પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ભાજપ અને JDU બંને 100 થી વધુ બેઠકો પર ચૂંટણી લડવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે. ભાજપ અને JDU કેન્દ્રીય મંત્રી ચિરાગ પાસવાનની પાર્ટીને 28 બેઠકો, કેન્દ્રીય મંત્રી જીતન રામ માંઝીને આઠ અને રાષ્ટ્રીય લોક મોરચાના પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર કુશવાહાની પાર્ટીને લગભગ પાંચ બેઠકો આપવા માંગે છે. જોકે, લોક જનશક્તિ પાર્ટી, રામ વિલાસ પાસવાનની પાર્ટી અને હિન્દુસ્તાની અવમ મોરચા (HAM) સહમત થવા તૈયાર નથી. ચિરાગ પાસવાન 35 થી ઓછી બેઠકો પર ચૂંટણી લડવા માંગતા નથી. જીતન રામ માંઝી દલીલ કરે છે કે રાજ્ય સ્તરની પાર્ટી બનવા માટે આઠ ધારાસભ્યોની જરૂર છે. “અમારી પાસે પહેલાથી જ ચાર ધારાસભ્યો છે,” તેમણે કહ્યું. “આવી સ્થિતિમાં, અમે 15 થી ઓછી બેઠકો પર ચૂંટણી લડી શકતા નથી.” RLSP પ્રમુખ ઉપેન્દ્ર કુશવાહાએ 24 બેઠકોની માંગ કરી છે. ત્રણેય પક્ષોના નેતાઓએ ચૂંટણી પ્રભારી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન સાથે મુલાકાત કરી છે અને પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા છે. જેડીયુના કાર્યકારી પ્રમુખ સંજય ઝાએ દાવો કર્યો હતો કે એનડીએના ઘટક પક્ષોમાં કોઈ મતભેદ નથી. બધા એક છે. બેઠકોની વહેંચણી ટૂંક સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે.
બિહાર ચૂંટણી માટે ભાજપ સાથે બેઠકોની વહેંચણીની વાટાઘાટો અંગે, LJP (રામવિલાસ) ના પ્રમુખ ચિરાગ પાસવાને કહ્યું, “વાટાઘાટો સકારાત્મક રીતે આગળ વધી રહી છે અને હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. તમે જે જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા છો તે ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે. અમે દરેક વિગતવાર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ જેથી ગઠબંધનમાં પછીથી કોઈ મૂંઝવણ ન રહે. અમે દરેક નાના અને મોટા મુદ્દા પર વિગતવાર ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, જેમાં બેઠકો, ઉમેદવારો અને પ્રચારનો સમાવેશ થાય છે. જ્યાં મારા વડા પ્રધાન છે, ત્યાં મને મારી પ્રતિષ્ઠા વિશે કોઈ ચિંતા નથી.”