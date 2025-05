આસામ પંચાયત ચૂંટણીમાં ભાજપનો શાનદાર વિજય

મંગળવારે આસામ પંચાયત ચૂંટણીમાં ભાજપે પ્રચંડ વિજય મેળવ્યો, 397 જિલ્લા પરિષદ બેઠકોમાંથી 219 અને 2192 ઝોનલ પંચાયત બેઠકોમાંથી 901 બેઠકો જીતી. અધિકારીઓએ આ માહિતી આપી. આસામ રાજ્ય ચૂંટણી પંચ (ASEC) ના ડેટા અનુસાર, ભાજપે ઝોનલ પંચાયત મતવિસ્તારોમાં 901 બેઠકો જીતી છે, જ્યારે તેના સાથી આસામ ગણ પરિષદે અત્યાર સુધીમાં 147 બેઠકો જીતી છે. વિરોધ પક્ષ કોંગ્રેસે 271 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે AIUDF એ 33, રાયજોર દળે આઠ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસે ત્રણ, આસામ રાષ્ટ્રીય પરિષદને બે, આમ આદમી પાર્ટીએ એક અને અપક્ષ ઉમેદવારોએ 117 બેઠકો જીતી હતી.

Thank you, Assam!

Under the leadership of Adarniya Shri @narendramodi ji, Team NDA has secured a sweeping victory in the #AssamPanchayatPolls2025.

The people’s mandate is a resounding endorsement of our welfare-driven governance & a strong show of faith as we move towards 2026.… pic.twitter.com/b66EyhrJmN

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 13, 2025