BJP ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલને હાઇકોર્ટમાંથી મોટી રાહત

વિરમગામના ભાજપના ધારાસભ્ય અને પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલને ગુજરાત હાઇકોર્ટ તરફથી મોટી રાહત મળી છે. હાઇકોર્ટે તેમની સામે અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટ દ્વારા ઇશ્યૂ કરાયેલું ધરપકડ વોરંટ રદ કરી દીધું છે. જોકે, હાર્દિકે કોર્ટ સમક્ષ બાંહેધરી આપી છે કે તે નિયમિતપણે ટ્રાયલ કોર્ટમાં હાજર રહેશે.
શું હતો મામલો?
વર્ષ 2018માં પાટીદાર અનામત આંદોલન દરમિયાન, હાર્દિક પટેલે અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં પોલીસની પરવાનગી વિના પ્રતિક ઉપવાસ કર્યા હતા. આ મામલે તેમની સામે નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન, હાર્દિક પટેલ કોર્ટ દ્વારા વારંવાર સમન્સ મોકલવા છતાં હાજર રહ્યા નહોતા. કાયદાકીય પ્રક્રિયા મુજબ, આરોપી સતત ગેરહાજર રહેતા અમદાવાદ ગ્રામ્ય કોર્ટે તેમની વિરુદ્ધ ધરપકડ વોરંટ બહાર પાડ્યું હતું.
હાઇકોર્ટે શા માટે વોરંટ રદ કર્યું?
હાર્દિક પટેલે આ વોરંટ રદ કરાવવા માટે હાઇકોર્ટનો સંપર્ક કર્યો હતો. હાઇકોર્ટ સમક્ષ હાર્દિક પટેલે લેખિત બાંહેધરી આપી હતી કે તેઓ હવેથી કેસની સુનાવણી દરમિયાન ટ્રાયલ કોર્ટમાં નિયમિતપણે હાજર રહેશે. હાર્દિક પટેલની આ ખાતરી બાદ જ હાઇકોર્ટે તેમના સામેનું ધરપકડ વોરંટ રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.
આરોપીઓમાં કોણ કોણ સામેલ?
પાટીદાર અનામત આંદોલન સંબંધિત આ ફરિયાદમાં હાર્દિક પટેલ ઉપરાંત અન્ય ઘણા લોકો પણ આરોપી છે. મુખ્યત્વે ગીતા પટેલ, કિરણ પટેલ અને આશિષ પટેલ જેવા વ્યક્તિઓના નામ પણ ફરિયાદમાં સમાવિષ્ટ છે. આ તમામ સામે પાટીદાર આંદોલન દરમિયાન કાયદેસરના ધોરણે ગેરવર્તણૂક અને જાહેર વ્યવસ્થાનો ભંગ કરવાના આરોપો છે.