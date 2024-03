બિલ ગેટ્સે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લીધી

વિખ્યાત માઇક્રોસોફ્ટ કંપનીના સંસ્થાપક અને જાણીતા ફિલાન્સ્ટ્રોપિસ્ બિલ ગેટ્સ ગુજરાતના મહેમાન બનવાની સાથે જ પ્રથમ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. એન્જિનિયરિંગ માર્વલ એવા સરદાર પટેલની સૌથી ઉંચી પ્રતિમા અને સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમ નિહાળી તેઓ અચંબિત થઇ ગયા હતા. મુલાકાત બાદ તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં થયેલા આદિવાસી વિકાસ, મહિલા સશક્તિકરણ અને આર્થિક વિકાસની સરાહના કરી હતી.

Microsoft Founder Bill Gates visited Ekta Nagar and was captivated by the monumental beauty of the Statue of Unity. He was accompanied by Shri Jagdish Vishwakarma, Hon’ble Minister of State, GoG. Bill Gates praised the warm hospitality he received during his visit. pic.twitter.com/UX33MSYPBk

— Gujarat Tourism (@GujaratTourism) March 1, 2024