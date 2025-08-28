ગૌતમ ગંભીર અને શ્રેયસ ઐયર વચ્ચેના સંબંધો અંગે મોટો ખુલાસો

ભારતીય ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને સ્ટાર ખેલાડી શ્રેયસ ઐયર વચ્ચેના સંબંધો અંગે ચર્ચા સોશિયલ મીડિયા પર સતત ચાલુ છે. આ ચર્ચાએ ત્યારે જોર પકડ્યું જ્યારે ઐયરને એશિયા કપ 2025માં સ્થાન મળ્યું નહીં. જેના કારણે હવે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડીઓ પણ તેના પર ટિપ્પણી કરી રહ્યા છે. હવે ભૂતપૂર્વ ભારતીય ખેલાડી મનોજ તિવારીએ આ બંને વચ્ચેના સંબંધો અંગે મોટો ખુલાસો કર્યો છે. આ ઉપરાંત, તેમણે ગિલ વિશે પણ વાત કરી છે.
મનોજ તિવારીએ ગૌતમ ગંભીર અને શ્રેયસ ઐયર વિશે વાત કરી
મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર સાથે રમી ચૂકેલા મનોજ તિવારીએ શ્રેયસ ઐયર સાથેના તેમના સંબંધો વિશે વાત કરતી વખતે ક્રિકટ્રેકર સાથેની મુલાકાતમાં કહ્યું, ‘મને લાગે છે કે શ્રેયસ ઐયર ચોક્કસપણે ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરશે અને તે પણ લાંબા સમય સુધી, પરંતુ તે જ સમયે તે ગિલ સાથે કેપ્ટનશીપ માટે પણ લડશે. આનું કારણ એ છે કે વર્તમાન મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરને શ્રેયસ ઐયર કરતાં શુભમન ગિલ વધુ ગમે છે. તેથી, આ લડાઈ ચોક્કસપણે થશે. ભવિષ્યમાં શું થાય છે તે જોવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેશે.’