G-7માં જોવા મળી બાઈડન-મોદી અને સુનકની મિત્રતા, એકબીજાને ગળે લગાવ્યા

PM મોદી શનિવારે જાપાનના હિરોશિમા શહેરમાં G-7 સમિટમાં ઘણા મોટા નેતાઓને મળ્યા હતા. ભારત આ સંગઠનનો ભાગ નથી, પરંતુ પીએમ મોદીએ આ સમિટમાં અતિથિ દેશ તરીકે હાજરી આપી હતી. અહીં તેઓ વિશ્વના ઘણા મોટા નેતાઓને મળ્યા. જેમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેનથી લઈને બ્રિટનના વડાપ્રધાન ઋષિ સુનક સુધીનો સમાવેશ થાય છે. આ G7 બેઠક દરમિયાન પીએમ મોદીએ અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેન સાથે પણ મુલાકાત કરી હતી. બિડેન હોલમાં પ્રવેશતાની સાથે જ પીએમ મોદીએ તેમનું ગળે લગાવીને સ્વાગત કર્યું, ત્યારબાદ બંને નેતાઓ વચ્ચે થોડી વાતચીત થઈ.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi and US President Joe Biden share a hug as they meet in Hiroshima, Japan. pic.twitter.com/bbaYMo1jBL

— ANI (@ANI) May 20, 2023