BCCIએ એશિયા કપમાં રમવાનો કર્યો ધરાર ઇનકાર

નવી દિલ્હીઃ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વધેલા ટેન્શન પછી ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે (BCCIએ) એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)નાં તમામ આયોજનોમાંથી હાલ દૂર રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. BCCI એ ACC ને જાણ કરી છે કે તે આગામી મહિને શ્રીલંકામાં યોજાનારૂ વુમન્સ ઈમર્જિંગ ટીમ્સ એશિયા કપ અને સપ્ટેમ્બરમાં યોજાનાર પુરુષ એશિયા કપમાંથી બહાર રહેશે. આ નિર્ણયને કારણે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે.

હાલમાં ACCનું નેતૃત્વ પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી મોહસિન નકવી કરી રહ્યા છે, જે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB)ના અધ્યક્ષ પણ છે. આ નિર્ણય પાકિસ્તાની ક્રિકેટને અલગ પાડવાની વ્યૂહરચનાનો ભાગ છે. BCCIના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય ટીમ તે ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે, જેનું આયોજન ACC દ્વારા થશે અને જેના પ્રમુખ એક પાકિસ્તાની મંત્રી હોય. આ દેશની ભાવનાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. અમે ACCને મૌખિક રીતે વુમન્સ ઈમર્જિંગ ટીમ્સ એશિયા કપમાંથી બહાર રહેવાની માહિતી આપી દીધી છે, અને ભવિષ્યમાં તેમનાં આયોજનોમાં અમારી ભાગીદારી હાલમાં અટકાવામાં આવી છે. અમે સતત ભારતીય સરકાર સાથે સંપર્કમાં છીએ.

BCCIના આ વલણને કારણે સપ્ટેમ્બરમાં ભારતમાં યોજાનાર પુરુષ એશિયા કપ પર પણ પ્રશ્નાર્થ ઊભો થયો છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં ભારત, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, અફઘાનિસ્તાન અને શ્રીલંકાની ટીમ ભાગ લેવાની હતી, પરંતુ હવે તે સ્થગિત થવાની શક્યતા છે. સૂત્રો કહે છે કે BCCI ને ખબર છે કે ભારત વગર એશિયા કપનું આયોજન વ્યવહારુ નથી, કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટના મોટા ભાગના પ્રાયોજક ભારતથી છે. આ ઉપરાંત ભારત-પાકિસ્તાન મુકાબલાના વિના એશિયા કપ પ્રસારકો માટે આકર્ષક રહેશે નહીં, જે ટુર્નામેન્ટની આર્થિક સફળતાનો મુખ્ય ઘટક છે.

