9 કિલો સોનું, ઘરેણાં, કિંમતી ભેટ… બાંગ્લાદેશના પૂર્વ PMના લોકરમાંથી બીજું શું મળ્યું?

બાંગ્લાદેશ: પૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાની મુશ્કેલીઓ ઓછી થતી નથી. તેમની મુશ્કેલીઓ વધુ વણસી રહી હોય તેવું લાગે છે. બાંગ્લાદેશ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી પંચ (ACC) હવે શેખ હસીના સામે ભ્રષ્ટાચાર અને અપ્રમાણસર સંપત્તિના નવા કેસ દાખલ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ACC એ શેખ હસીનાની સંપત્તિઓની તપાસ વધુ તીવ્ર બનાવી છે. બાંગ્લાદેશના સેન્ટ્રલ ઇન્ટેલિજન્સ સેલ અને નેશનલ બોર્ડ ઓફ રેવન્યુએ તાજેતરમાં શેખ હસીનાના બેંક લોકરનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
બાંગ્લાદેશી એજન્સીઓનો દાવો છે કે વડાપ્રધાન તરીકેના તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન મળેલા 9 કિલોથી વધુ સોનાના દાગીના અને મોંઘી ભેટો શેખ હસીનાના બે લોકરમાંથી મળી આવ્યા હતા. શેખ હસીનાના લોકરમાંથી સોનાના દાગીના અને મોંઘી ભેટો, તેમજ અસંખ્ય અન્ય કિંમતી વસ્તુઓ મળી આવી હતી. બાંગ્લાદેશી અધિકારીઓ એમ પણ કહે છે કે આમાંની ઘણી વસ્તુઓ તેમના વડાપ્રધાન તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન કે પછી જાહેર કરવામાં આવી ન હતી.
ACC હવે કેસ દાખલ કરવાની અને વિગતવાર તપાસ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ACCની તપાસ આવકના સ્ત્રોત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. એજન્સી એ પણ તપાસ કરશે કે ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાને કાનૂની પ્રક્રિયા અનુસાર આ સંપત્તિ જાહેર કરી હતી કે નહીં. ACC એ પણ તપાસ કરશે કે શેખ હસીનાના વડાપ્રધાન તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન કોઈ નાણાકીય ગેરરીતિઓ થઈ હતી કે નહીં.
સૂત્રો સૂચવે છે કે ACC ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીના સામે બે કે ત્રણ નવા કેસ દાખલ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે અનામત વિરોધી વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શન બાદ શેખ હસીનાને ભારતમાં આશ્રય લેવો પડ્યો હતો. મોહમ્મદ યુનુસના નેતૃત્વમાં વચગાળાની સરકારની રચના બાદ, શેખ હસીનાની પાર્ટી, અવામી લીગના નેતાઓ સામે કાર્યવાહી ચાલુ છે.
બાંગ્લાદેશમાં પરિસ્થિતિ એવી છે કે અવામી લીગના લગભગ દરેક અગ્રણી નેતા એક યા બીજી રીતે નાણાકીય તપાસ હેઠળ છે. વચગાળાની સરકાર દરમિયાન શેખ હસીના અને તેમના પક્ષના નેતાઓ સામે ભ્રષ્ટાચારના અનેક કેસ ખોલવામાં આવ્યા છે. નવા કેસ શેખ હસીના અને તેમના પક્ષના નેતાઓ માટે પહેલાથી જ મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ કરી શકે છે.
ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન શેખ હસીનાને તાજેતરમાં માનવતા વિરુદ્ધના ગુનાઓમાં દોષિત ઠેરવીને કોર્ટે મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી હતી. આ ચુકાદાના આધારે, બાંગ્લાદેશની વચગાળાની સરકારે પણ ભારત સરકાર પાસેથી શેખ હસીનાના પ્રત્યાર્પણની માંગણી કરી હતી.