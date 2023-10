ઓસ્ટ્રેલિયાની સતત બીજી હાર, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 134 રનથી હરાવ્યું

ઓસ્ટ્રેલિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું છે. પેટ કમિન્સની ટીમને 134 રનના વિશાળ અંતરથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયાને જીતવા માટે 312 રનનો ટાર્ગેટ હતો. પરંતુ કાંગારૂ ટીમ 40.5 ઓવરમાં 177 રન પર જ સિમિત રહી હતી. આ રીતે ટેમ્બા બાવુમાની ટીમને મોટી જીત મળી છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના 311 રનના જવાબમાં કાંગારૂ ટીમની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી હતી. ઓસ્ટ્રેલિયાનો ઓપનર મિચેલ માર્શ 7 રન બનાવીને વોકઆઉટ થયો હતો. આ પછી ડેવિડ વોર્નર 27 બોલમાં 13 રન બનાવીને પેવેલિયન ગયો હતો. આ સિલસિલો અહીં અટક્યો ન હતો… આ પછી જોશ ઇંગ્લિશ, ગ્લેન મેક્સવેલ અને માર્કસ સ્ટોઇનિસ ચાલુ રહ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયાના 5 બેટ્સમેન 65 રન બનાવીને પેવેલિયન પરત ફર્યા હતા. આ ટીમને 70 રનના સ્કોર પર છઠ્ઠો ઝટકો લાગ્યો હતો.

All-round excellence helps South Africa continue their victorious run in the #CWC23 💪 #AUSvSA 📝: https://t.co/GS4t9OwQlM pic.twitter.com/lOmGGsHblI

જો કે માર્નસ લાબુશેન અને મિશેલ સ્ટાર્ક વચ્ચે 69 રનની ભાગીદારી થઈ હતી. બંને ખેલાડીઓએ હારના માર્જિનને ઘટાડવાનો પૂરો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ મિચેલ સ્ટાર્ક 51 બોલમાં 27 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આ પછી માર્નસ લાબુશેને કેશવ મહારાજના બોલ પર ચાલવાનું શરૂ કર્યું. મિશેલ માર્શને માર્કો યુનસેને આઉટ કર્યો હતો. તે જ સમયે, ડેવિડ વોર્નર લુંગી એનગિડીના બોલ પર ચાલ્યો ગયો. કાગિસો રબાડાના બોલ પર સ્ટીવ સ્મિથ પેવેલિયન પરત ફર્યો હતો. જોશ ઈંગ્લિશને કાગીસો રબાડાએ બોલ્ડ આઉટ કર્યો હતો. કેશવ મહારાજના બોલ પર ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓલરાઉન્ડર ગ્લેન મેક્સવેલે આસાન કેચ લીધો હતો. જો કે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમને માર્કસ સ્ટોઈનિસને જે રીતે આઉટ આપવામાં આવ્યો તે પસંદ ન આવ્યું.

A second successive #CWC23 ton helps Quinton de Kock win the @aramco #POTM ⚡ #AUSvSA pic.twitter.com/eK1iogZQ6n

માર્કસ સ્ટોઇનિસનો વિવાદાસ્પદ નિર્ણય

વાસ્તવમાં, કાગિસો રબાડાના બોલ પર આઉટ થયા બાદ માર્કસ સ્ટોઇનિસ ખૂબ જ નાખુશ દેખાતા હતા. માર્કસ સ્ટોઇનિસ અમ્પાયર સાથે વાત કરતો રહ્યો, પરંતુ થર્ડ અમ્પાયરે માન્યું કે બોલ ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડરના ગ્લોવ્ઝમાં વાગી ગયો હતો. આ રીતે માર્કસ સ્ટોઈનિસને પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું હતું. દક્ષિણ આફ્રિકા માટે કાગિસો રબાડા સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો. કાગિસો રબાડાએ 10 ઓવરમાં 23 રન આપીને 3 વિકેટ લીધી હતી. માર્કો યુનસેન, કેશવ મહારાજ અને તબરેઝ શમ્સીને 1-1 સફળતા મળી. લુંગી એનગિડીએ ડેવિડ વોર્નરને આઉટ કર્યો હતો.

South Africa sit on top of the @cricketworldcup standings after a resounding Lucknow win over Australia ⬆

Details 👇#CWC23 | #AUSvSAhttps://t.co/HOIZCyUazo

