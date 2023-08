Audio અને Video કૉલિંગ સુવિધા X પર ઉપલબ્ધ થશે, એલોન મસ્કની જાહેરાત

જ્યારથી એલોન મસ્કે માઇક્રોબ્લોગિંગ પ્લેટફોર્મ X (અગાઉ ટ્વિટર) નો હવાલો સંભાળ્યો છે, ત્યારથી તેણે તેમાં ઘણા ફેરફારો કર્યા છે. હવે મસ્કે X યુઝર્સ માટે મોટી જાહેરાત કરી છે. અમેરિકાની અગ્રણી EV કંપની ટેસ્લાના વડા મસ્કએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે ઑડિયો અને વીડિયો કૉલ્સની સુવિધા મળશે. ખાસ વાત એ છે કે વીડિયો કે ઓડિયો કોલ માટે પણ મોબાઈલ નંબરની જરૂર નહીં પડે. મસ્કે X પરની તેમની એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે ઓડિયો અને વીડિયો કૉલ્સ માટે કોઈ ફોન નંબરની જરૂર પડશે નહીં. એક્સ ચીફે કહ્યું કે ઓડિયો અને વીડિયો કોલની સુવિધા iOS, Android, Mac અને PC પર કામ કરશે.

Video & audio calls coming to X:

– Works on iOS, Android, Mac & PC

– No phone number needed

– X is the effective global address book

That set of factors is unique.

— Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023