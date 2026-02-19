મુંબઈમાં કાર્યક્રમમાં અવકાશયાત્રી શુભાંશુ શુક્લાએ સચીન તેંડુલકરનું સન્માન કર્યું

ભારતીય અવકાશયાત્રી શુભાંશુ શુક્લાએ મુંબઈમાં આબોહવા પરિવર્તન જાગૃતિ કાર્યક્રમમાં ક્રિકેટના દિગ્ગજ ખેલાડી સચિન તેંડુલકરનું સન્માન કર્યું. બંનેએ પર્યાવરણ સંરક્ષણની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો અને લોકોને ખાસ કરીને યુવાનોને ટકાઉ વિકાસ અને હરિયાળી જીવનશૈલી અપનાવવા વિનંતી કરી.
પર્યાવરણીય સંરક્ષણ પર ભાર
કાર્યક્રમ દરમિયાન વક્તાઓએ આબોહવા પરિવર્તનની વધતી જતી અસરો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી અને લોકોને પર્યાવરણીય રીતે જવાબદાર વર્તન અપનાવવા વિનંતી કરી. શુભાંશુ શુક્લાએ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની ભૂમિકા પર પ્રકાશ પાડતા કહ્યું કે અવકાશ સંશોધન પણ પૃથ્વીના રક્ષણમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
સચિનનો સંદેશ
સચિન તેંડુલકરે યુવાનોને પર્યાવરણ સંરક્ષણને તેમના જીવનશૈલીનો ભાગ બનાવવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે નાના પગલાં પણ મોટા ફેરફારો લાવી શકે છે. ઉપસ્થિતોએ ગ્રીન પહેલ અને ટકાઉ વિકાસ પ્રત્યે પોતાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી.