વિધાનસભા ચૂંટણી 2023: ‘કોંગ્રેસ પાંચેય રાજ્યોમાં જીતશે’ : રાહુલ ગાંધી

કોંગ્રેસના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને વાયનાડના સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ દેશના પાંચ રાજ્યોમાં યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને મોટો દાવો કરતા કહ્યું છે કે આ તમામ રાજ્યોમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી જ સરકાર બનાવશે. તેમણે કહ્યું, મારા શબ્દો નોંધી લો. કોંગ્રેસ પાર્ટી તેલંગાણા, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ, રાજસ્થાન અને મિઝોરમમાં જીતવા જઈ રહી છે. મિઝોરમમાં એક જાહેર સભાને સંબોધતા, કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું, કોંગ્રેસ પક્ષ હંમેશા જનતા માટે કામ કરે છે. રાજસ્થાનમાં શ્રેષ્ઠ આરોગ્યસંભાળ નીતિ છે, કર્ણાટક અજોડ સામાજિક સુરક્ષા જાળ પ્રદાન કરે છે, જ્યારે છત્તીસગઢ મજબૂત નીતિઓ સાથે ઉદ્યોગસાહસિકોને સમર્થન આપે છે. અમે કરીશું. મધ્યપ્રદેશમાં ભ્રષ્ટ ભાજપ સરકારને હટાવી દો અને અમારી 6 ગેરંટી તેલંગાણામાં પ્રચંડ જીત સુનિશ્ચિત કરશે.

Mark my words, the Congress party is going to win in Telangana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Rajasthan, and Mizoram.

Congress party always works for the people. Rajasthan has the finest healthcare policy, Karnataka provides an incomparable social security net, while… pic.twitter.com/Nd2JfMUqNf

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 17, 2023