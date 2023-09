Asia Cup : ભારતે પાકિસ્તાનને જીત માટે 267 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો, ઇશાન-હાર્દિકની અડધી સદી

પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકાની ધરતી પર રમાઈ રહેલા એશિયા કપમાં આજે ભારત પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી. ભારતીય ટીમ 48.5 ઓવરમાં 266 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી ઈશાન કિશને 82 અને હાર્દિક પંડ્યાએ 87 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી. અંતમાં જસપ્રીત બુમરાહે પણ 16 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. પાકિસ્તાનના તમામ ફાસ્ટ બોલરોએ 10 વિકેટ ઝડપી હતી. શાહીન આફ્રિદીએ 4 વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે નસીમ શાહ અને હરિસ રઉફને ત્રણ-ત્રણ વિકેટ મળી હતી.

Innings Break!

A solid show with the bat from #TeamIndia! 👌 👌

8⃣7⃣ for vice-captain @hardikpandya7

8⃣2⃣ for @ishankishan51

Over to our bowlers now 👍 👍

Scorecard ▶️ https://t.co/hPVV0wT83S#AsiaCup23 | #INDvPAK pic.twitter.com/15SNzWM0k1

— BCCI (@BCCI) September 2, 2023