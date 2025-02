શું ભારતનું AI ચીના DeepSeekને પાછળ છોડી દેશે?

નવી દિલ્હી: ચેટજીપીટી નિર્માતા ઓપનએઆઈના સીઈઓ સેમ ઓલ્ટમેન બુધવારે ભારત પહોંચ્યા, ત્યારબાદ તેઓ નવી દિલ્હીમાં ભારત સરકારના કેન્દ્રીય આઈટી મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવને મળ્યા. અહીં, બંને વચ્ચે ભારતના AI ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાના મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ પર ચર્ચા થઈ.

Had super cool discussion with @sama on our strategy of creating the entire AI stack – GPUs, model, and apps.

Willing to collaborate with India on all three. pic.twitter.com/uXjB2w2dbV

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) February 5, 2025